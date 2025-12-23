　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄公寓頂樓加蓋火警！火勢猛烈濃煙竄天　消防急灌救

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

高雄三民區義華路一間公寓今（23）日上午11時29分驚傳火警，初步了解起火點在頂樓加蓋鐵皮屋，現場火勢猛烈，濃煙狂竄，消防獲報後已立即調派7分隊前往灌救。至於詳細起火原因尚待進一步調查釐清。

▲▼高雄公寓頂樓加蓋火警！猛烈火勢狂燒　濃煙竄天畫面曝。（圖／民眾提供）

▲高雄公寓頂樓加蓋火警！猛烈火勢狂燒。（圖／民眾提供）

▲▼ 高雄公寓頂樓加蓋火警！火勢猛烈濃煙竄天　消防急灌救。（圖／民眾提供）

▲高雄公寓頂樓加蓋火警！火勢猛烈濃煙竄天。（圖／民眾提供）

高雄市消防局回報，消防局出動23車64人前往搶救，12時09分火勢控制，12時14分火勢撲滅，目前無人員受傷受困，持續確認中。

高雄大寮鐵皮屋火警！3人獲救2人是失聯移工

高雄大寮鐵皮屋火警！3人獲救2人是失聯移工

高雄市大寮區大明街一處移工租住的鐵皮屋，今（17）日凌晨驚傳火警，猛烈火勢迅速吞噬建物及前方攤位。警消獲報趕抵，及時救出受困的3名外籍移工，其中一名印尼籍移工因嗆傷送醫，所幸無生命危險。然而，警消在後續調查中赫然發現，另外兩名越南籍男子竟是逾期居留的「失聯移工」，訊後移送專勤隊等候遣返，至於起火原因仍待消防局火調單位進一步釐清。

即／高雄塑膠廠大火 ！員工頭髮燒焦逃命

即／高雄塑膠廠大火 ！員工頭髮燒焦逃命

點蚊香沒熄滅釀禍！高雄鐵皮工廠火警

點蚊香沒熄滅釀禍！高雄鐵皮工廠火警

新莊公寓惡火16歲少女喪命　鄰居：火很大還爆炸

新莊公寓惡火16歲少女喪命　鄰居：火很大還爆炸

即／高雄烤漆廠起火狂燒　濃煙竄天灌救中

即／高雄烤漆廠起火狂燒　濃煙竄天灌救中

標籤:高雄火警三民區公寓火災義華路消防灌救

