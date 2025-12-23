快訊／高雄公寓頂樓加蓋火警！火勢猛烈濃煙竄天　消防急灌救

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導
高雄三民區義華路一間公寓今（23）日上午11時29分驚傳火警，初步了解起火點在頂樓加蓋鐵皮屋，現場火勢猛烈，濃煙狂竄，消防獲報後已立即調派7分隊前往灌救。至於詳細起火原因尚待進一步調查釐清。
▲高雄公寓頂樓加蓋火警！猛烈火勢狂燒。（圖／民眾提供）
▲高雄公寓頂樓加蓋火警！火勢猛烈濃煙竄天。（圖／民眾提供）
高雄市消防局回報，消防局出動23車64人前往搶救，12時09分火勢控制，12時14分火勢撲滅，目前無人員受傷受困，持續確認中。
