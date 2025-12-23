快訊／高雄公寓頂樓加蓋火警！火勢猛烈濃煙竄天　消防急灌救

高雄市大寮區大明街一處移工租住的鐵皮屋，今（17）日凌晨驚傳火警，猛烈火勢迅速吞噬建物及前方攤位。警消獲報趕抵，及時救出受困的3名外籍移工，其中一名印尼籍移工因嗆傷送醫，所幸無生命危險。然而，警消在後續調查中赫然發現，另外兩名越南籍男子竟是逾期居留的「失聯移工」，訊後移送專勤隊等候遣返，至於起火原因仍待消防局火調單位進一步釐清。