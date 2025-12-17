高雄大寮鐵皮屋凌晨惡火！3人受困獲救　2人是失聯移工

▲大寮區大明街一處鐵皮屋今天凌晨發生火警，意外查獲2名失聯移工。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市大寮區大明街一處移工租住的鐵皮屋，今（17）日凌晨驚傳火警，猛烈火勢迅速吞噬建物及前方攤位。警消獲報趕抵，及時救出受困的3名外籍移工，其中一名印尼籍移工因嗆傷送醫，所幸無生命危險。然而，警消在後續調查中赫然發現，另外兩名越南籍男子竟是逾期居留的「失聯移工」，訊後移送專勤隊等候遣返，至於起火原因仍待消防局火調單位進一步釐清。

這起火警發生在今日凌晨4時38分，地點位於高雄市大寮區大明街。消防局接獲通報，立即調派人車趕赴現場，發現鐵皮屋及屋前的攤位已被大火吞噬。當時，租住在該處的3名外籍移工，印尼籍的那姓男子以及越南籍的武姓、阮姓男子受困火場。警消人員合力救援，成功將3人救出。其中，印尼籍的那姓移工因吸入濃煙而嗆傷，隨即被送往小港醫院治療，所幸經急救後已無大礙，無生命危險；2名越南籍男子則未受傷。

警消在對被救出的3人進行身分查證時，赫然發現2名越南籍的武姓與阮姓男子皆為逾期居留的「失聯移工」。林園分局訊後，將2名涉嫌逾期居留的越南籍男子，依違反《入出國及移民法》移送移民署專勤隊，等候後續的遣返程序。