郁方現身聲援！剴剴案二審辯結1/27宣判　保母哽咽：盡力賠償家屬

1歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死，引發社會關注，劉彩萱一審遭重判無期徒刑，劉若琳也遭重判18年。案件上訴二審，高等法院22日進行審判程序，劉彩萱於最後陳述時，起身向合議庭鞠躬，說會請律師積極與家屬談賠償，「感謝大家、對不起」。全案言詞辯論終結，將於1月27日宣判。

剴剴出生僅3個月時，就因生母單親無力撫養，請新北市社會局委託兒福聯盟媒介出養，等候出養期間由蕭姓保母照顧；但1個多月後生母失聯、出養程序中止，剴剴交給外婆接手照顧。外婆雖取得監護權，但因無多餘氣力照顧剴剴，仍委託兒福聯盟媒介出養剴剴。剴剴因此在2023年9月1日，轉由兒福聯盟配合的保母劉彩萱照顧。但當年底12月24日的平安夜凌晨，剴剴因為失去呼吸心跳送醫急救，宣告不治。

送醫後的剴剴全身瘦弱、遍體鱗傷，牙齒還斷了4根，醫院通報重大虐童事件。警方介入調查後，劉彩萱謊稱剴剴是溢奶而死。但檢警不採信，隨後就搜索劉彩萱與同為保母的妹妹劉若琳住處，並將2人帶回，聲請羈押禁見獲准。

經調查後，檢警發現，2姊妹聯手綑綁剴剴身體對折，以布巾包覆全身似木乃伊，更塞到床櫃縫隙或水桶裡，命剴剴全天戴口罩甚至遮住雙眼，外加打腳底、掐耳朵。此外，剴剴1天只吃1餐，在廁所裡被餵食剩菜、鍋巴打成的泥，當時照料劉家老爺子的外籍看護Mira，見過剴剴用的紙碗爬著蟑螂，且冷天洗冷水澡尖叫發抖、全身只穿1條尿布以軍人稍息姿勢罰站，1天2次、每次2、3個小時不敢動，劉氏姊妹在旁滑手機、看電視。

案經檢方偵查終結後，依照「成年人凌虐兒童致死」等罪提起公訴。一審由台北地院國民法官審理。國民法官最後認定2姊妹有罪，姊姊劉彩萱重判無期徒刑，妹妹劉若琳也重判有期徒刑18年。案件上訴第二審。

二審高等法院於22日再度開庭審理，開庭前包含前立委王婉諭、藝人郁方均到場，場外也有數十名「剴剴戰士」聲援。本次庭訊進行言詞辯論，自上午9點半，直到傍晚6點40分才結束。上午檢方論告時，以投影片當庭公開投影剴剴遭綑綁受虐照片；但審判長廖建瑜認為被害人隱私須保護，以及避免民眾身心受傷，當庭要求關掉投影機，改由合議庭與檢辯雙方透過桌上的電腦螢幕觀看。

但此舉引起在場的剴剴戰士不滿，當庭起鬨，質疑「保護加害人」。合議庭討論後，廖建瑜又詢問庭內民眾若公開播放，能保證內心不會受傷嗎？民眾回稱「我們都同意播放」，也因法庭騷動，有十多名法警進入協助維持秩序。最後廖建瑜重申法庭旁聽規則後，請檢方繼續論告，但仍未投影相關照片給民眾觀看。

下午劉彩萱在最後論述時，起身向合議庭3名法官鞠躬，哽咽說「感謝大家、對不起」。她強調會請律師積極與家屬談和解，並盡她能力所及賠償家屬。但現場民眾仍不滿，當庭嗆「你剛剛還在睡覺！」至於劉若琳則沒有表示任何意見。全案言詞辯論終結，合議庭定1月27日宣判。

