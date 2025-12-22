　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

郁方現身聲援！剴剴案二審辯結1/27宣判　保母哽咽：盡力賠償家屬

▲▼愷愷案，保母劉彩萱。（圖／記者吳銘峯攝）

▲愷愷案言詞辯論終結，保母劉若琳稱會盡力賠償家屬。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

1歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死，引發社會關注，劉彩萱一審遭重判無期徒刑，劉若琳也遭重判18年。案件上訴二審，高等法院22日進行審判程序，劉彩萱於最後陳述時，起身向合議庭鞠躬，說會請律師積極與家屬談賠償，「感謝大家、對不起」。全案言詞辯論終結，將於1月27日宣判。

剴剴出生僅3個月時，就因生母單親無力撫養，請新北市社會局委託兒福聯盟媒介出養，等候出養期間由蕭姓保母照顧；但1個多月後生母失聯、出養程序中止，剴剴交給外婆接手照顧。外婆雖取得監護權，但因無多餘氣力照顧剴剴，仍委託兒福聯盟媒介出養剴剴。剴剴因此在2023年9月1日，轉由兒福聯盟配合的保母劉彩萱照顧。但當年底12月24日的平安夜凌晨，剴剴因為失去呼吸心跳送醫急救，宣告不治。

送醫後的剴剴全身瘦弱、遍體鱗傷，牙齒還斷了4根，醫院通報重大虐童事件。警方介入調查後，劉彩萱謊稱剴剴是溢奶而死。但檢警不採信，隨後就搜索劉彩萱與同為保母的妹妹劉若琳住處，並將2人帶回，聲請羈押禁見獲准。

經調查後，檢警發現，2姊妹聯手綑綁剴剴身體對折，以布巾包覆全身似木乃伊，更塞到床櫃縫隙或水桶裡，命剴剴全天戴口罩甚至遮住雙眼，外加打腳底、掐耳朵。此外，剴剴1天只吃1餐，在廁所裡被餵食剩菜、鍋巴打成的泥，當時照料劉家老爺子的外籍看護Mira，見過剴剴用的紙碗爬著蟑螂，且冷天洗冷水澡尖叫發抖、全身只穿1條尿布以軍人稍息姿勢罰站，1天2次、每次2、3個小時不敢動，劉氏姊妹在旁滑手機、看電視。

案經檢方偵查終結後，依照「成年人凌虐兒童致死」等罪提起公訴。一審由台北地院國民法官審理。國民法官最後認定2姊妹有罪，姊姊劉彩萱重判無期徒刑，妹妹劉若琳也重判有期徒刑18年。案件上訴第二審。

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲「剴剴戰士」聚集聲援。（資料照／記者黃哲民攝）

二審高等法院於22日再度開庭審理，開庭前包含前立委王婉諭、藝人郁方均到場，場外也有數十名「剴剴戰士」聲援。本次庭訊進行言詞辯論，自上午9點半，直到傍晚6點40分才結束。上午檢方論告時，以投影片當庭公開投影剴剴遭綑綁受虐照片；但審判長廖建瑜認為被害人隱私須保護，以及避免民眾身心受傷，當庭要求關掉投影機，改由合議庭與檢辯雙方透過桌上的電腦螢幕觀看。

但此舉引起在場的剴剴戰士不滿，當庭起鬨，質疑「保護加害人」。合議庭討論後，廖建瑜又詢問庭內民眾若公開播放，能保證內心不會受傷嗎？民眾回稱「我們都同意播放」，也因法庭騷動，有十多名法警進入協助維持秩序。最後廖建瑜重申法庭旁聽規則後，請檢方繼續論告，但仍未投影相關照片給民眾觀看。

下午劉彩萱在最後論述時，起身向合議庭3名法官鞠躬，哽咽說「感謝大家、對不起」。她強調會請律師積極與家屬談和解，並盡她能力所及賠償家屬。但現場民眾仍不滿，當庭嗆「你剛剛還在睡覺！」至於劉若琳則沒有表示任何意見。全案言詞辯論終結，合議庭定1月27日宣判。

▼與姊姊聯手虐死剴剴的保母劉若琳。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼愷愷案，保母劉若琳。（圖／記者吳銘峯攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車攻擊事件善後出爐　許淑華：3死每人600萬、11傷醫療全
張文租住旅館宛如軍火庫！汽油彈疑是自製「恐怖燒夷彈」
丟丟妹「心臟劇痛」送急診！　直播消失
平安夜送肉粽！　罕見走「河床」送出海
快訊／法務部下令：網路恐嚇一律嚴速查辦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭兄弟金項鍊失蹤　23歲大哥撂3人強擄弟弟

張文租住旅館宛如軍火庫！汽油彈疑是自製「恐怖燒夷彈」

郁方現身聲援！剴剴案二審辯結1/27宣判　保母哽咽：盡力賠償家屬

伸港鄉平安夜送肉粽！罕見走「河床」送出海　路線改直線行進

搭公車疑提到「殺人」乘客嚇壞報警！他講電話遭帶回...真相曝光

涉共同侵占政治獻金6234萬！李文娟淚求法官：請給我公平無罪判決

快訊／阻斷模仿張文攻擊鏈！法務部下令：網路恐嚇一律嚴速查辦

快訊／張文恐攻動機與資金成謎　警公布「孤狼專線」檢舉電話

快訊／彰化街友鬧區揮鐮刀　酒測1.41！法院認有再犯之虞准押

41組警報齊響未升級危安！恐攻被當火警...張文轉戰南西擴大傷亡

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

宜蘭兄弟金項鍊失蹤　23歲大哥撂3人強擄弟弟

張文租住旅館宛如軍火庫！汽油彈疑是自製「恐怖燒夷彈」

郁方現身聲援！剴剴案二審辯結1/27宣判　保母哽咽：盡力賠償家屬

伸港鄉平安夜送肉粽！罕見走「河床」送出海　路線改直線行進

搭公車疑提到「殺人」乘客嚇壞報警！他講電話遭帶回...真相曝光

涉共同侵占政治獻金6234萬！李文娟淚求法官：請給我公平無罪判決

快訊／阻斷模仿張文攻擊鏈！法務部下令：網路恐嚇一律嚴速查辦

快訊／張文恐攻動機與資金成謎　警公布「孤狼專線」檢舉電話

快訊／彰化街友鬧區揮鐮刀　酒測1.41！法院認有再犯之虞准押

41組警報齊響未升級危安！恐攻被當火警...張文轉戰南西擴大傷亡

爸媽送3000萬房產！　他賣掉「要繳700萬稅金」全家傻掉

尋找客家故事創作魂！活動總獎金達310萬元

炎亞綸首談私密影像外流風波！爆當年「雲端遭駭」內幕　還原身心俱疲過程

總統府接見保護事業有功人士團體　肯定其等「不為己、專為人」

北車攻擊事件善後出爐　許淑華：3死每人600萬、11傷醫療全包

宜蘭兄弟金項鍊失蹤　23歲大哥撂3人強擄弟弟

葛仲珊消失9年內幕曝光！　「五官離奇失能」揭真實病因

張文租住旅館宛如軍火庫！汽油彈疑是自製「恐怖燒夷彈」

車用電子新兵加一！　輝創電子預計明年一月中上市

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

【驚悚瞬間】北市休旅車「衝上人行道」　撞毀5機車！2路人驚險躲過

社會熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

九州洗錢438億開庭　百億賭王等破百人到場

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

張文戶頭餘額不到百元　名下資產僅1輛10年老機車

自稱恐攻首腦放話炸小港機場　高雄男慘了

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

更多熱門

相關新聞

朱雪璋侵吞亡母遺產　遭判1年定讞

朱雪璋侵吞亡母遺產　遭判1年定讞

自稱朱元璋第19代孫的台北市光信里前里長朱雪璋，目前因案在監服刑。他入獄前母親過世，他竟然罔顧同母異父的李姓姊弟權益，大玩兩面手法，欺瞞胞弟與異姓手足，侵吞母親遺產508萬元，最後遭抓包。一審將他判處無罪，但二審改判刑1年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

5月嬰陳屍大排！父與同住女子遭聲押

5月嬰陳屍大排！父與同住女子遭聲押

高虹安無罪關鍵立法院公文引質疑　高院回應

高虹安無罪關鍵立法院公文引質疑　高院回應

5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

男嬰遭棄屍！殯葬業者曝「身體發黑」：以為泥巴　生母漠然現身

關鍵字：

法律人權保母男嬰剴剴虐嬰二審高等法院無期徒刑剴剴戰士

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

變天！　「全台有雨」時間曝

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面