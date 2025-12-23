　
國際

知名電玩《決勝時刻》55歲製作人驟逝　車禍燒成焦屍

▲▼決勝時刻,決勝時刻 現代戰爭3 2023。（圖／暴雪提供）

▲全球知名射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）。（圖／暴雪提供）

記者葉國吏／綜合報導　

全球知名射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）系列共同創作者、遊戲製作人文斯·贊佩拉（Vince Zampella），驚傳上周末在洛杉磯附近阿爾塔迪納的安吉利斯克雷斯特公路發生嚴重車禍離世，享年55歲。

車禍現場細節揭露　事故調查進展
根據加州公路巡警的說法，這起悲劇是在周日下午大約12點45分發生的，地點位於洛杉磯近郊的阿爾塔迪納地區。警方表示，這是一場涉及兩人的單一車輛事故，當場就有人不幸喪生。美國主流媒體NBC洛杉磯率先報導，確認死者正是遊戲界重量級人物文斯·贊佩拉（Vince Zampella）。

依照初步調查，文斯·贊佩拉當時正南下駕駛，車輛突然失控衝出道路，直接撞上混凝土護欄後迅速起火燃燒。車禍發生時，文斯·贊佩拉被困在駕駛座，無法脫困，最終因火勢過大不幸去世。

乘客情況未明　業界與粉絲哀悼
除了文斯·贊佩拉外，車上還有另一名乘客。據悉，該乘客在撞擊瞬間被拋出車外，雖然迅速被送往醫院搶救，但仍宣告不治。目前官方尚未公布這名乘客的身分，事故原因仍在進一步調查中。

文斯·贊佩拉的猝然離世讓全球遊戲圈陷入震驚與悲痛，許多業界人士與粉絲紛紛在社群平台表達哀悼與懷念。他的創作不僅改變了射擊遊戲的發展，更影響了無數玩家與創作者。

贊佩拉遊戲成就　未來展望
文斯·贊佩拉在遊戲產業打拚多年，憑藉《決勝時刻》的成功，一度被譽為改變世界的遊戲設計師。他的離去，勢必在業界留下難以彌補的空缺，許多同事都表示將延續他的精神，繼續推動創新。

目前這起車禍的詳細成因仍在調查中，官方呼籲民眾行車時務必注意安全。遊戲界也將以各種方式紀念文斯·贊佩拉的貢獻，他的作品和精神將長存於玩家心中。

12/20 全台詐欺最新數據

彭于晏前女友疑新歡是孫芸芸弟　7年婚姻低調結束
竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿
孫易磊、古林睿煬參戰WBC　火腿表態支持
10歲兒「測耐用度」折斷整箱SSD　爸崩潰損12萬+上萬GB
挑戰冷氣團！　最低溫時間曝
小孩病歷註記「PKU」　醫：看見這3字很心疼
金融時報：騰訊向「日企」砸逾300億　繞道使用輝達頂尖AI晶
阿信演唱會踩空重摔今早再發聲　親揭替補朱孝天原因

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

