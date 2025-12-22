　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗翁清晨走斑馬線遭撞彈飛20米！搶救不治　驚悚瞬間曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮光復路今（22）日清晨發生一起死亡車禍。高齡85歲的陳姓老翁清晨穿越斑馬線時，慘遭一輛疾駛轎車攔腰衝撞，老翁騰空彈飛倒地，傷重送醫不治，肇事原因正由警方調查中。

▲老翁穿越超商前斑馬線，慘遭轎車攔腰撞飛後，倒地不起、現場無生命跡象，搶救宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

老翁穿越超商前斑馬線，慘遭轎車攔腰撞飛後，倒地不起、現場無生命跡象，搶救宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

竹南警分局表示，今日清晨5時41分許接獲光復路發生轎車與行人碰撞交通事故，轄區竹南派出所接獲報案後，立即派員趕赴現場協助交通管制與疏導，傷者由救護人員緊急送醫救治，85歲陳姓老翁經搶救不治，肇事轎車何姓男子（21歲）未受傷。

▲老翁穿越超商前斑馬線，慘遭轎車攔腰撞飛後，倒地不起、現場無生命跡象，搶救宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方初步調查，陳翁在光復路與自強街口、超商前，行走在斑馬線時，遭一輛沿光復路北往南行駛轎車碰撞，老翁走到一半時慘遭轎車撞飛，騰空往前彈飛1~20公尺遠，墜地後已無氣息，救護人員抵達發現，老翁右腳踝開放性骨折、現場已無生命跡象，趕緊施以CPR搶救並送醫，可惜仍傷重宣告不治，轎車前擋風玻璃也破了一個大洞。

▲老翁穿越超商前斑馬線，慘遭轎車攔腰撞飛後，倒地不起、現場無生命跡象，搶救宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，老翁疑似早起晨運，穿著較深色衣物，但路口有超商明亮光線；何姓肇事宣稱燈光昏暗、沒有看見老翁，當時自新竹獨自開車要到苗栗訪友。警方說，何男酒測值為零，初步排除酒駕及毒駕，至於行經路口是否有適當減速，仍待警方進一步調查釐清。

12/20 全台詐欺最新數據

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

惡男找處男小弟痛毆性侵前女友還錄影　重判9年10月

苗栗黃姓男子因金錢、工作問題對前女友小花(化名)不滿，竟夥同未滿18歲的小弟阿偉(化名)，開車把小花綑綁擄到山區，表示「阿偉沒有做過，就給他1次看看」命令阿偉性侵小花，黃男則在一旁用手機打光、攝影。全案經苗栗地院審理，依黃男犯成年人與少年共同犯攜帶兇器剝奪他人行動自由罪、成年人與少年共同犯二人以上攜帶兇器對被害人施以凌虐及對被害人錄影而強制性交罪，合併處9年10月徒刑。可上訴。

台61線苑裡機車與左轉轎車碰撞　騎士送醫不治

女登火炎山失聯　消防山谷中尋獲疑墜崖亡　

補教師遭撞慘死　兒跛腳扶父悲認屍

拒絕續攤！男硬騎友人機車　強盜罪送辦

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

