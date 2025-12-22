苗栗翁清晨走斑馬線遭撞彈飛20米！搶救不治　驚悚瞬間曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮光復路今（22）日清晨發生一起死亡車禍。高齡85歲的陳姓老翁清晨穿越斑馬線時，慘遭一輛疾駛轎車攔腰衝撞，老翁騰空彈飛倒地，傷重送醫不治，肇事原因正由警方調查中。

▲老翁穿越超商前斑馬線，慘遭轎車攔腰撞飛後，倒地不起、現場無生命跡象，搶救宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

竹南警分局表示，今日清晨5時41分許接獲光復路發生轎車與行人碰撞交通事故，轄區竹南派出所接獲報案後，立即派員趕赴現場協助交通管制與疏導，傷者由救護人員緊急送醫救治，85歲陳姓老翁經搶救不治，肇事轎車何姓男子（21歲）未受傷。

警方初步調查，陳翁在光復路與自強街口、超商前，行走在斑馬線時，遭一輛沿光復路北往南行駛轎車碰撞，老翁走到一半時慘遭轎車撞飛，騰空往前彈飛1~20公尺遠，墜地後已無氣息，救護人員抵達發現，老翁右腳踝開放性骨折、現場已無生命跡象，趕緊施以CPR搶救並送醫，可惜仍傷重宣告不治，轎車前擋風玻璃也破了一個大洞。

警方調查，老翁疑似早起晨運，穿著較深色衣物，但路口有超商明亮光線；何姓肇事宣稱燈光昏暗、沒有看見老翁，當時自新竹獨自開車要到苗栗訪友。警方說，何男酒測值為零，初步排除酒駕及毒駕，至於行經路口是否有適當減速，仍待警方進一步調查釐清。