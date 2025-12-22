22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

新北市瑞芳區九份地區今（22）日中午出現一名「日式變裝男」背負疑似武士刀在山區行走，引發民眾憂心公共安全並報警處理。瑞芳警分局獲報後迅速派員到場，確認狀況後將人帶回釐清，所幸過程中未發生衝突，也未造成任何人員受傷。

▲男子身著日式變形制服、背負武士刀具行走於九份山路。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，該名22歲陳姓男子無前科，當時身穿日式變形制服，搭配劍道燈籠褲裝扮，背負一把疑似武士刀具行走於九份山路。瑞芳警分局由九份派出所2名、瑞芳派出所5名警力到場，以包圍方式接近盤查，陳男態度配合。初步檢視，該刀刃長約60公分，雖未開封但刀頭尖銳，具一定危險性，警方依法將人帶返派出所偵訊，並將刀具送交相關單位鑑定。

▲警方訊後依恐嚇公眾安全罪嫌，將陳男移送基隆地檢署偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳男向警方供稱，該把武士刀是今年初前往日本京都旅遊時，以約2萬6千日圓購入，純屬個人收藏與裝扮興趣，並以徒步方式進行環島旅行，行程約於11月19日前後自台南出發，途經高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭，19日下午投宿九份，今日上午11時退房後續行程。不過警方指出，攜帶具危險性物品出現在公共場所，已足以造成民眾恐慌，訊後依恐嚇公眾安全罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，並呼籲民眾切勿因吸引目光而模仿，若發現可疑狀況應立即撥打110報案。