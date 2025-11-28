他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

▲九份。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

九份是人氣觀光景點，但有網友表示，前往九份的道路狹窄又容易塞車，老街人擠人、扒手多，山上常起霧、還動不動下雨，體驗十分不舒服，覺得根本是很糞的景點。文章一出，許多網友也點出自己遭遇，不過更多人反搖頭「九份算很好的了」，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「九份算是最糞景點嗎？」文中表示，在台灣這麼多著名風景區來說，九份算是最糞景點嗎？他指出，九份道路小條，很容易塞車；老街人潮多到不舒服，甚至還有扒手問題。再加上山區天氣多變，時常起大霧、沒多久又下雨。

貼文引發討論，不少網友反而紛紛推九份，「黃金十稜超好玩，怎麼會糞」、「我都去爬山，還不錯啊」、「九份金瓜石一起走啊，是個不錯的景點吧！去哪裡可以看山又看海，不過之前真的太擠了。」

還有人直呼，「不覺得，山景是真的不錯，少數下雨也很美的地方，店家沒特色但不至於糟，而且九份可以串聯整個北海岸景點當一日遊。」「九份的氛圍很特殊，山景也不差，而且附近景點連貫，在台灣算是A+了」、「我超喜歡九份 ，很喜歡那邊的氛圍，有時候懶得進公司，帶筆電就在那邊咖啡店或民宿待一下午。」