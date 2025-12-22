重慶發出陸首塊「L3自動駕駛」專用車牌　長安汽車已實戰500萬公里

▲重慶發出大陸首張「L3自動駕駛」車牌。（圖／翻攝長安汽車，下同）

記者魏有德／綜合報導

重慶正式發出大陸首塊「L3級有條件自動駕駛」專用車牌，象徵自動駕駛技術從測試階段邁入實際道路運行。該車牌由長安汽車取得，相關車型已完成大規模真實道路驗證，並獲大陸中央主管機關核准在指定區域上路。隨著北京、重慶等地陸續開放試點，大陸L3級自動駕駛商業化進程明顯加速，多家車廠同步展開實測與內測佈局，推動政策與產業雙軌並進。

《界面新聞》報導，據長安汽車官微消息，12月20日，首塊L3級自動駕駛專用正式號牌「渝AD0001Z」在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車。

長安汽車指出，公司自2014年起佈局駕駛輔助研發，2017年啟動L3級自動駕駛技術研發，2021年率先在深藍汽車應用，2024年6月成為首批獲准開展L3級自動駕駛上路通行試點的車企，並於2025年12月15日正式取得L3級自動駕駛車型產品准入許可，相關系統已在重慶複雜真實道路環境中累計測試超過500萬公里。

大陸工信部15日公佈首批L3級有條件自動駕駛車型准入名單，分別在北京與重慶指定路段展開上路試點。長安汽車獲批車型為「長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車」，可在交通壅塞情境下，於高速公路及城市快速路單車道內實現最高時速50公里的自動駕駛功能，目前僅限於重慶市內環、新內環快速路及渝都大道部分路段啟用。

另一款獲准車型為北汽藍谷旗下「極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車」，可在高速公路及城市快速路單車道內實現最高時速80公里的L3級自動駕駛功能，現階段僅限於北京市京台高速、機場北線高速及大興機場高速等路段使用。

兩款車型分別對應長安汽車深藍SL03，以及北汽藍谷極狐阿爾法S（L3版）。除已獲准上路的車型外，多家車廠亦同步推進L3級自動駕駛測試佈局，其中，小鵬汽車已在廣州取得L3級自動駕駛道路測試牌照，並展開常態化測試；鴻蒙智行近期亦與深圳市交通局合作，在深圳啟動L3級有條件自動駕駛內測；比亞迪17日表示，已完成超過15萬公里的L3級實際道路驗證，測試涵蓋雨天、夜間及施工等多種工況，持續為後續正式上路與量產累積實證基礎。