陸轎車違規迴轉被裝甲車撞！彈飛後車身變形　交警：車主負全責

記者魏有德／綜合報導

重慶市九龍坡區近日發生一起罕見交通事故，一輛白色轎車違規在路口中央迴轉，後方一輛直行的裝甲車迎面撞上，衝擊力道之大，導致該白色轎車當場彈飛、車身嚴重變形，還撞上路邊一輛蔚來休旅車。所幸事故沒有造成人員傷亡，警方其後判定白色轎車駕駛需負全責。

▲重慶一輛轎車違規迴轉被裝甲車撞上。（圖／翻攝揚子晚報，下同）

《揚子晚報》報導，重慶九龍坡區一個十字路口的平靜被徹底打破。近日，一段蔚來SUV的行車記錄儀視頻在社交平台熱傳，畫面裡的一幕讓網友直呼「離譜又警醒」——一輛白色大眾轎車在突然掉頭時，迎面撞上一輛正常直行的裝甲車，連路邊停放的蔚來車都被殃及。

從路邊停放的蔚來汽車行車紀錄器畫面可以發現，裝甲車當時正執行通過路口，但對向的白色轎車卻突然在道路中央迴轉。裝甲車雖已緊急煞車仍無法完全避讓，車頭直接撞上轎車側面，巨大的車體差距使得轎車彈飛數公尺，車身扭曲、車窗碎裂，零件散落一地。

事故後流出的責任認定書顯示，白色轎車駕駛在迴轉時未注意來車、妨礙正常通行，已違反交通規則，須承擔事故全部責任。裝甲車駕駛及停放中的蔚來車主均無責。警方提醒，路口掉頭務必確認路況，以免釀成嚴重事故。