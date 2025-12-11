陸智駕無人車闖禍！兩行人被壓車底　民眾急搬車CPR救人

記者魏有德／綜合報導

湖南株洲一輛貼有「哈囉自動駕駛」的無人車近日疑在斑馬線前撞傷行人，致兩名路人被捲入車底，現場民眾合力抬車救援，在路邊實施CPR等待救護車，引起外界對智駕技術安全性的疑慮。事故發生後，哈囉在株洲的自動駕駛服務已暫停，但事故責任與後續調查尚未公佈。多段網傳影片及當地乘客透露，該款車輛近期已發生多起行駛異常與碰撞情況。

▲哈囉Robotaxi在湖南株洲街道上出現安全問題，壓倒兩名行人。（圖／翻攝微博，下同）

《界面新聞》報導，12月6日多段影片顯示，湖南株洲一輛印有「哈囉自動駕駛」字樣的車輛在斑馬線處捲入行人，兩人被壓在車底，現場民眾與民警合力抬車施救。湖南省直中醫院證實事發當日收治兩名傷者。截至12月10日，當地交警仍未公佈事故責任與後續處置。

當地市民表示，近期株洲道路因連日灑水較為濕滑，曾出現電動車打滑等情況。截至發稿，哈囉官方則尚未對事故作出正式回應。

哈囉自動駕駛客服稱，湖南株洲的自動駕駛業務已「暫停運營」，恢復時間未定。實測顯示，使用APP選定株洲或溧陽，頁面仍保留自動駕駛入口，但實際選點時均顯示「不在運營區域」。另有短影音平台釋出的畫面顯示，多輛哈囉自動駕駛車於6日下午集中駛出，而部分用戶反映目前已無法叫到自駕出租車。

據了解，此次事故發生前一週，已有株洲市民透露，乘坐哈囉自動駕駛車時遭遇碰撞。當事人稱，11月28日搭乘的自駕車途中與其他社會車輛發生碰撞，車門被撞凹，但車輛未立即停駛，而是在未報警的情況下繼續行駛至距離約200公尺外的終點。

對此，客服曾回應稱，安全員已遠程接管車輛，但當事乘客表示「體感上難以辨別」，並對安全流程存疑。

公開資訊顯示，哈囉智能網聯汽車屬於L4級高度自動駕駛，2025年8月4日起在株洲天元區特定道路開放示範運行。根據國際自動機工程師學會標準，L4屬高度自動駕駛，在限定環境與條件下車輛可完全自主運行，無需人類駕駛介入。此次事故是否涉及系統判斷失誤、道路環境影響或遠程接管問題，仍待後續調查釐清。