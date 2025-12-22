美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」

▲面對民眾，蔡斯笑著證實自己演過影集。（圖／TikTok@ricecrackerspov）



記者吳美依／綜合報導

美國童星出身的泰勒·蔡斯（Tylor Chase）因演出2000年代的尼克兒童頻道（Nickelodeon）熱門影集「奈德的校園生存指南」（Ned's Declassified School Survival Guide）成名，如今卻被目睹在洛杉磯流落街頭，但儘管衣著邋遢、面容憔悴，面對認出他的民眾與鏡頭，依然露出笑容。

蔡斯今年36歲，最知名角色是「奈德的校園生存指南」的馬丁·奎爾利（Martin Qwerly），也曾參演「人人都恨克里斯」（Everybody Hates Chris）及電影「他不壞他是我兄弟」（Good Time Max）等影劇作品。

今年9月，蔡斯在洛杉磯街頭被民眾拍到現況。影片中，他被詢問是否曾在迪士尼頻道演出時，立即回應「是尼克頻道」，並表示自己演過「奈德的校園生存指南」。對方終於認出來之後，還主動說出全名。

影片一出，立刻在社群媒體引發關注，同劇演員也深感震驚，但紛紛表示將設法聯繫與關心蔡斯。

丹尼爾·柯蒂斯·李（Daniel Curtis Lee）坦言，他起初很憤怒，質疑為何要拍攝別人陷入困境的模樣，「但我後來對自己感到沮喪，因為我感覺無能為力」，相信蔡斯能夠恢復。琳賽·蕭（Lindsey Shaw）也說，「我想去跟他說話，給他愛與關懷，看著他的眼睛。我想念泰勒，非常愛他。」

「奈德的校園生存指南」主角德文·沃克海瑟（Devon Werkheiser）則認為，雖然不願見到蔡斯在脆弱時刻被曝光，但相信拍攝者是出於善意。至於尼克兒童頻道目前則未回應此事。