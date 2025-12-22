　
地方 地方焦點

綠島船舶疑漏油…柴油外洩港區水域！海巡啟動油污應變機制堵汙染

▲海巡人員迅速清除守護綠島海洋生態。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲海巡人員迅速清除守護綠島海洋生態。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

綠島南寮漁港20日凌晨發現港區疑似浮油污染情形，海巡人員即時啟動油污應變機制，迅速完成清除作業，成功防止污染擴散，展現守護海洋生態的即時應處能力。

海巡署東部分署第一三岸巡隊指出，20日上午4時55分，所屬綠島安檢所勤務人員執行港區巡查時，發現港內水域疑似出現油污外洩，污染面積約10公尺乘10公尺，現場並瀰漫油味。安檢所隨即依標準作業程序啟動油污應變機制，同步通報海洋保育署派駐綠島人員協助處理，以避免污染持續擴散。

經查，油污來源疑為停泊於安檢所周邊之綠島籍船筏「新〇隆」，疑似發生漏油情形，導致柴油外洩至港區水域。海巡人員第一時間於現場佈設吸油棉片，進行圍堵及吸附作業，經緊急處置後，於上午6時19分完成該區域油污清除，後續並將相關事證移送主管機關依法處理。

第一三岸巡隊呼籲，民眾若於海上或港區發現任何危險情事或污染狀況，可即時蒐集相關照片或影像資料，並撥打海巡署118服務專線，或透過各地區漁業廣播電台通報，海巡單位將派員即時處理，共同守護東部海洋資源與海洋生態環境。

另海巡署也持續招募有志青年投入海域安全與生態保育行列，相關招募資訊可至海巡署官方網站查詢。

▲海巡人員迅速清除守護綠島海洋生態。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲海巡人員迅速清除守護綠島海洋生態。（圖／記者楊晨東翻攝）


