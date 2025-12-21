北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

▲松山警方在台北小巨蛋周遭捷運站出入口佈署持長槍警力維安。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

因應19日晚間北捷發生隨機殺人事件，為提升公共場所安全防護、確保大型活動期間民眾人身安全，北市松山警分局全面強化警力部署，特別針對台北小巨蛋演唱會活動，加強周邊人潮及治安維護勤務，提升見警率與即時應變能力。松山分局指出，轄內台北小巨蛋演唱會經常吸引大量歌迷進場，活動前後捷運站出入口、場館周邊道路及商圈人潮密集，為防範突發治安事件，分局已事前縝密規劃專案勤務，於演唱會期間加派警力進駐重要節點，強化巡邏與定點守望。

警方表示，巡守護民勤務特別編排配備長槍、肩燈的武裝警力，於小巨蛋場館外、捷運台北小巨蛋站出入口、周邊重要路口及人潮聚集處實施高密度巡邏，透過明顯裝備展現警方維護治安的決心，發揮嚇阻效果，讓民眾安心參與活動。

此外，松山分局同步整合制服警力與機動巡邏警網，建立多層次安全防護機制，針對可疑人、事、物加強辨識與盤查，並與場館保全、活動主辦單位及捷運公司保持密切聯繫，確保通報管道暢通，提升突發狀況處置效率。

警方強調，除治安維護外，也將兼顧交通疏導與散場秩序，於演唱會結束時段加強引導民眾安全返家。松山警方呼籲，民眾若發現任何可疑情事，應立即向現場員警反映或撥打110通報，警方將迅速到場處理。松山分局也將持續秉持「預防為先、主動出擊」原則，全力守護市民安全。

