　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

▲松山警方在台北小巨蛋周遭捷運站出入口佈署持長槍警力維安。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方在台北小巨蛋周遭捷運站出入口佈署持長槍警力維安。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

因應19日晚間北捷發生隨機殺人事件，為提升公共場所安全防護、確保大型活動期間民眾人身安全，北市松山警分局全面強化警力部署，特別針對台北小巨蛋演唱會活動，加強周邊人潮及治安維護勤務，提升見警率與即時應變能力。松山分局指出，轄內台北小巨蛋演唱會經常吸引大量歌迷進場，活動前後捷運站出入口、場館周邊道路及商圈人潮密集，為防範突發治安事件，分局已事前縝密規劃專案勤務，於演唱會期間加派警力進駐重要節點，強化巡邏與定點守望。

▲松山警方在台北小巨蛋周遭捷運站出入口佈署持長槍警力維安。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，巡守護民勤務特別編排配備長槍、肩燈的武裝警力，於小巨蛋場館外、捷運台北小巨蛋站出入口、周邊重要路口及人潮聚集處實施高密度巡邏，透過明顯裝備展現警方維護治安的決心，發揮嚇阻效果，讓民眾安心參與活動。

此外，松山分局同步整合制服警力與機動巡邏警網，建立多層次安全防護機制，針對可疑人、事、物加強辨識與盤查，並與場館保全、活動主辦單位及捷運公司保持密切聯繫，確保通報管道暢通，提升突發狀況處置效率。

▲松山警方在台北小巨蛋周遭捷運站出入口佈署持長槍警力維安。（圖／記者張君豪翻攝）

警方強調，除治安維護外，也將兼顧交通疏導與散場秩序，於演唱會結束時段加強引導民眾安全返家。松山警方呼籲，民眾若發現任何可疑情事，應立即向現場員警反映或撥打110通報，警方將迅速到場處理。松山分局也將持續秉持「預防為先、主動出擊」原則，全力守護市民安全。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／37歲銀行員被張文砍死　兆豐發聲明：不捨悲痛
快訊／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮
台北馬拉松開跑！693名警力全副武裝　蔣萬安下3裁示
徒手幫騎士止血！　日記者：已完成愛滋預防性投藥
挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝
張文計畫書曝「鄭捷模式」死路一條　選開放空間犯案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張文5度變裝預謀大規模犯案！「這些武器」囤商旅驚呆警方

快訊／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮5萬交保

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市遊覽車右轉擊落單車！女騎士倒地破相擦挫傷　驚險瞬間曝

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文檢討「鄭捷模式」死路一條　作案計畫書選中開放空間犯案

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

張文5度變裝預謀大規模犯案！「這些武器」囤商旅驚呆警方

快訊／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮5萬交保

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市遊覽車右轉擊落單車！女騎士倒地破相擦挫傷　驚險瞬間曝

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文檢討「鄭捷模式」死路一條　作案計畫書選中開放空間犯案

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

張文5度變裝預謀大規模犯案！「這些武器」囤商旅驚呆警方

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

中國網球選手逄仁龍操縱比賽　被罰禁賽12年

張文隨機砍殺37歲銀行員　兆豐聲明：不捨悲痛

快訊／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮5萬交保

快訊／日本青森外海5.5地震！最大震度4　北海道也在晃

兩津回來了！《烏龍派出所》睽違10年推新動畫　聲優陣容將更換

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

EXO睽違8年合體MMA！慶功宴感人一幕　D.O.罕見發文：愛哭鬼們

15萬人嗨翻「台南好young」耶誕搖滾夜　1小時神速復原場地

【北捷隨機攻擊】張文扔煙霧彈持刀傷人　父母無奈：2年多沒聯繫了

社會熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

更多熱門

相關新聞

籃籃、李多慧主持耶誕搖滾夜南市強化維安讓市民安心同樂

籃籃、李多慧主持耶誕搖滾夜南市強化維安讓市民安心同樂

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，20日傍晚在永華市政中心西側廣場熱鬧登場，集結搖滾、流行、嘻哈等多元音樂風格，吸引大批市民到場同樂，鑑於19日台北發生隨機傷人事件，演唱會開場前，主持人帶領全場觀眾進行30秒默哀，表達關懷與哀悼之意，也提醒民眾在享受活動的同時留意自身安全。

基隆年終演唱會強化維安　守護市民平安

基隆年終演唱會強化維安　守護市民平安

北車恐攻！彰化歲末演唱會 　百名警民力維安

北車恐攻！彰化歲末演唱會 　百名警民力維安

羅志祥演唱會醉男嗨過頭　頻騷擾女粉絲進派出所

羅志祥演唱會醉男嗨過頭　頻騷擾女粉絲進派出所

獨／砍夏天倫兇嫌手機僅有律師電話　典型黑幫策畫

獨／砍夏天倫兇嫌手機僅有律師電話　典型黑幫策畫

關鍵字：

松山警分局台北小巨蛋維安隨機殺人事件

讀者迴響

熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

Google將永久停用暗網報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主秒開50萬找新租客

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面