獨／埋伏砍夏天倫！兇嫌手機僅有律師電話　典型黑幫策畫犯罪

記者張君豪／台北報導

北市松山區民生東路3段156號停車場11月30日晚間發生蒙面刀手砍人事件，當完18時許，兩名蒙面刀手分持開山刀、辣椒水攻擊一對男女，男生奮勇抵抗，左手臂遭開山刀砍出約10公分刀傷，事後歹徒趁亂逃逸；警方獲報追查，發現男子是北市大安區知名夜店老闆，素有夜店大亨之稱的夏天倫；松山警方會同台北市刑大共組專案小組展開追查，林姓刀手卻行兇後1小時主動持兇刀到松山民有派出所投案。

▲松山警方逮捕涉案林姓刀手，起獲凶器。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

檢警目前研判這起案件幕後應有藏鏡人、或是黑幫主導，肇因林男投案後語焉不詳，辯稱曾在夏男經營夜店工作過，卻遭無故開除，但警方卻查不到他的工作紀錄；另外，林男投案後，手機經警方檢視通訊錄卻只有一組律師的聯絡電話，其餘包含通訊軟體，撥出受話的通聯紀錄都是空的，顯見林男該手機是準備犯案前幕後藏鏡人交付給他使用的。

林男及另名刀客當天一起駕駛一輛國產黑色廂型車WISH到現場蹲點，除了林男交付的兇刀、辣椒水等犯罪工具，警方昨晚查扣該車時，還在車內找到包含角鋼鐵棒、優力膠軟棒、辣椒水和另外一把小型開山刀，這些都是黑幫常用的犯罪工具，其中最特別的就是優力膠棒，質量重、不會變形、打人不產生傷口，揮擊力量卻易造成被害人內傷重傷，是早期台灣黑幫逼債凌虐被害人慣用的工具。

警方調查發現林男在新北蘆洲租屋，犯罪歷程只任過詐團騙取民眾金融卡、存摺的收簿手，及打架所犯傷害罪，林男身高僅170多公分，身材纖瘦，並無混跡黑幫鬥毆砍人資歷，但卻以如此縝密製造斷點方式行兇，檢警懷疑林姓刀手背後應有黑幫藏鏡人操盤。

除此之外，犯罪車輛車主竟是入監服刑的受刑人，林男到案後辯稱「車是入獄前交給我保管」，至於辣椒水兇刀的供應來源，林男更瞎扯「我想扁夏董，卻發現車上有這些傢伙就拿來用」；共犯刀手林男也稱「只知他叫阿源」，林男到案後，包括兇器、犯案車輛、手機來源均被設下斷點，就看檢警如何抽絲剝繭、溯源追兇。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝 疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝 總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」