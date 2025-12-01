　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／埋伏砍夏天倫！兇嫌手機僅有律師電話　典型黑幫策畫犯罪

記者張君豪／台北報導

北市松山區民生東路3段156號停車場11月30日晚間發生蒙面刀手砍人事件，當完18時許，兩名蒙面刀手分持開山刀、辣椒水攻擊一對男女，男生奮勇抵抗，左手臂遭開山刀砍出約10公分刀傷，事後歹徒趁亂逃逸；警方獲報追查，發現男子是北市大安區知名夜店老闆，素有夜店大亨之稱的夏天倫；松山警方會同台北市刑大共組專案小組展開追查，林姓刀手卻行兇後1小時主動持兇刀到松山民有派出所投案。

▲松山警方逮捕涉案林姓刀手起獲凶器。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警方逮捕涉案林姓刀手，起獲凶器。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

檢警目前研判這起案件幕後應有藏鏡人、或是黑幫主導，肇因林男投案後語焉不詳，辯稱曾在夏男經營夜店工作過，卻遭無故開除，但警方卻查不到他的工作紀錄；另外，林男投案後，手機經警方檢視通訊錄卻只有一組律師的聯絡電話，其餘包含通訊軟體，撥出受話的通聯紀錄都是空的，顯見林男該手機是準備犯案前幕後藏鏡人交付給他使用的。

▲松山警方逮捕涉案林姓刀手起獲凶器。（圖／記者張君豪翻攝）

林男及另名刀客當天一起駕駛一輛國產黑色廂型車WISH到現場蹲點，除了林男交付的兇刀、辣椒水等犯罪工具，警方昨晚查扣該車時，還在車內找到包含角鋼鐵棒、優力膠軟棒、辣椒水和另外一把小型開山刀，這些都是黑幫常用的犯罪工具，其中最特別的就是優力膠棒，質量重、不會變形、打人不產生傷口，揮擊力量卻易造成被害人內傷重傷，是早期台灣黑幫逼債凌虐被害人慣用的工具。

▲松山警方逮捕涉案林姓刀手起獲凶器。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查發現林男在新北蘆洲租屋，犯罪歷程只任過詐團騙取民眾金融卡、存摺的收簿手，及打架所犯傷害罪，林男身高僅170多公分，身材纖瘦，並無混跡黑幫鬥毆砍人資歷，但卻以如此縝密製造斷點方式行兇，檢警懷疑林姓刀手背後應有黑幫藏鏡人操盤。

除此之外，犯罪車輛車主竟是入監服刑的受刑人，林男到案後辯稱「車是入獄前交給我保管」，至於辣椒水兇刀的供應來源，林男更瞎扯「我想扁夏董，卻發現車上有這些傢伙就拿來用」；共犯刀手林男也稱「只知他叫阿源」，林男到案後，包括兇器、犯案車輛、手機來源均被設下斷點，就看檢警如何抽絲剝繭、溯源追兇。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝　疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝　總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單
快訊／警車猛撞公車！　車頭爛了
周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪
布魯斯威利後事安排曝光　愛妻公開重大決定
TVBS民調／柯志恩領先3綠委「7至10個百分點」　小幅落後
55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光
新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公車司機尿急違停！北市保大警車「沒在看」　直接追尾車頭爛毀

真的不是詐騙！婦人欲匯50萬行員通報　感人真相曝光

彰化警凌晨處理交通事故　遭轎車撞傷送醫！又是酒駕釀禍

5歲女兒人行道遭Ubike少年撞傷　母訓斥「你的體重加速度...」

獨／陸戰隊中尉排長哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸：我的心好痛

快訊／國1漁港交流道計程車翻覆　傷亡不明....緊急封路搶救中

渣男騙女匯款27萬　還逼她在車上拍色色片！判3年8月定讞

身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

公車司機尿急違停！北市保大警車「沒在看」　直接追尾車頭爛毀

真的不是詐騙！婦人欲匯50萬行員通報　感人真相曝光

彰化警凌晨處理交通事故　遭轎車撞傷送醫！又是酒駕釀禍

5歲女兒人行道遭Ubike少年撞傷　母訓斥「你的體重加速度...」

獨／陸戰隊中尉排長哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸：我的心好痛

快訊／國1漁港交流道計程車翻覆　傷亡不明....緊急封路搶救中

渣男騙女匯款27萬　還逼她在車上拍色色片！判3年8月定讞

身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單　全身黑登台暖加碼〈無題〉

葛仲珊陷重度憂鬱黑洞！　驚爆「失去味覺2年」耳朵也出狀況

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

中國動漫活動、演唱會頻取消　宣傳剩「中止」、中網友狂吐槽

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

數位帳戶龍頭出招　台新Richart活儲衝上最高3.5%

屏東婦膝痛難行　內埔警陪上三樓洽公助安心

公車司機尿急違停！北市保大警車「沒在看」　直接追尾車頭爛毀

宣布參選士林北投議員！　賴苡任曝原因「與罷免幽靈連署案有關」

把15歲男學生騙上床！　澳洲女師「帶娃出庭」認罪了

【宣布退民眾黨】李有宜不排除回國民黨再戰2026

社會熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

夏天倫深夜發文：替朋友擋一刀

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

即／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

鋼鐵爸：新北殉職警葬禮我全包

台中2男按摩遭猥褻！變態技師下場出爐

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

美國女醫返台被撞「腿斷3截」　殯葬司機遭求償1399萬

更多熱門

相關新聞

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

台北知名餅店「佳德」中秋節前夕生意超好，2日意外傳出一名戴鴨舌帽、戴口罩的阿北，趁該店員工作繁忙之際，偷偷抱走一箱鳳梨酥，快速搭公車逃離現場。佳德展現名店風範、5日在臉書粉專張貼「尋人啟事」，幽默以「白帽阿北鳳梨酥疾風行動；官方懇請您出來喝茶」呼籲阿北出面。對此，松山警方證實，已鎖定白帽阿北身分，近期將循線約談到案。

入獄表現良好！5億高中生案夏男轉服外役監

入獄表現良好！5億高中生案夏男轉服外役監

退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

5億高中生案夏朝源被揍　結局曝光

5億高中生案夏朝源被揍　結局曝光

北市罷團驚傳暴力攻擊　男揮拳文山退葆

北市罷團驚傳暴力攻擊　男揮拳文山退葆

關鍵字：

松山警分局林男刀手夏男夜店大亨

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面