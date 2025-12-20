快訊／彰化伸港聖誕夜「送肉粽」　路祭祈福時間路線曝光

▲伸港將於聖誕夜舉行路祭祈福(送煞)科儀。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉將於12月24日(三）聖誕夜，舉行祈福路祭「送肉粽」科儀。儀式預計從晚間7點開始，至深夜10點30分結束，隊伍將沿濱海路行走，最終送至伸港海邊出海。鄉代林明鴻代轉相關公告及經過的路線，呼籲民眾保持平常心，行經時請主動迴避，以免沖煞，同時也強調儀式目的在於安定地方，無須過度恐慌。



此次伸港鄉「送肉粽」科儀，又名為祈福路祭活動，將於12月24日晚間7點至10點30分進行。隊伍行進路線如下：

起點從溪底路，沿途行經濱海路 → 西北營頭 → 西濱橋下直行 → 西營頭 → 西南營頭，送至伸港白色海豚屋附近海域出海，主辦單位呼籲路線周邊住戶及用路人請提前規劃行程，盡量避開該時段與路段。

▲伸港將於聖誕夜舉行路祭祈福(送煞)科儀。（圖／翻攝自伸港鄉代林明鴻臉書）

林明鴻提醒民眾，為尊重傳統習俗並確保儀式順利進行，儀式期間，建議沿線住戶緊閉門窗，盡量留在家中，避免在路邊駐足觀看。若路上巧遇儀式隊伍，請保持尊重、低調繞道或轉向，切勿尾隨或穿越隊伍。若感到不安，可在門口懸掛傳統避邪物，例如將掃把倒立置於門頭。

林明鴻強調，此儀式為地方祈福、送走厄煞的宗教儀式，請以平常心看待，無須驚慌。尊重傳統，共同維護地方安寧

儀式承載著民間信仰中安定人心的善意，盼民眾互相體諒，以理性與尊重的態度配合。若有造成暫時不便，敬請見諒。