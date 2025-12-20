　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國GPU公司接連拚上市　天數智芯通過港交所聆訊

▲▼中國大陸通用GPU晶片企業天數智芯。（圖／翻攝微博）

▲天數智芯。（圖／翻攝微博）

文／中央社

中國國產GPU（繪圖處理器）公司接連拚上市，繼摩爾線程和沐曦股份本月登陸中國大陸A股科創板，壁仞科技與天數智芯選擇在香港上市，並通過港交所聆訊。

科創板日報19日報導，中國通用GPU晶片企業天數智芯已通過證監會港股上市備案和港交所聆訊，這也意味著中國國產GPU上市公司將再添一員。

天數智芯是中國最早投身通用GPU領域的公司之一，已成功推出「天垓」與「智鎧」兩大產品系列，在2022年全年，天垓100系列累計銷售訂單突破人民幣5億元（約新台幣22億元）。

壁仞科技、摩爾線程、沐曦、燧原科技等GPU企業也紛紛推進首次公開募股（IPO）事宜。其中，沐曦股份和摩爾線程在本月登陸科創板，兩家公司上市首日股價分別大漲692.95%、425.46%。燧原科技則在11月1日向上海證監局提交了上市輔導備案報告。

壁仞科技與天數智芯一樣選擇在港股上市，目前也通過了港交所聆訊。

此外，百度旗下AI晶片企業崑崙芯科技在12月16日變更為股份公司，註冊資本從2128萬元增至4億元，增幅約1780%。百度集團不久前在港交所公告，擬分拆非全資附屬公司崑崙芯科技獨立上市。公司澄清正評估擬議分拆及上市，若進行需經相關監管審批，且不保證一定會進行。

報導引述晶片行業投資人說：「IPO名額不會太多，目前是難得的窗口期，AI芯片（晶片）企業都在爭取盡快上市。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蔣萬安宣布：台北市全面升級戒備！
張文還有哥哥住高雄　5年沒聯絡
快訊／張文犯案完整時間序曝光！
遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯
快訊／張文想學鄭捷！狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格
中山隨機殺人片《玩命關頭》男星也轉發！　網驚：在美國早被「射
快訊／57歲男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬
快訊／張文奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝
快訊／北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高
張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言
快訊／貼文恐嚇高雄車站！陳其邁曝「5帳號涉案」：已掌握IP

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸貪官被查扣479捆各類舊版人民幣　35年前「綠幽靈」拍賣20萬起跳

摩爾線程發表新一代GPU架構「花港」　號稱能效提升10倍

中國GPU公司接連拚上市　天數智芯通過港交所聆訊

美通過對台最大軍售　陸國防部：加強練兵備戰堅決挫敗台獨

孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山「沒手機就不回家」

香港換匯店10億日圓被搶！警逮捕一名大陸籍男子

澳門移交大陸26年　陸委會：高舉「愛國者治澳」

國防授權法軍援台灣10億美元　國台辦要美國「不得實施」

「美對台軍售」中方2度不爽　陸外交部再強調：阻擋不了中國統一

每日現做「26元鄭州街邊麵包」爆紅　老闆嘆：整夜沒睡還被客人追

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

陸貪官被查扣479捆各類舊版人民幣　35年前「綠幽靈」拍賣20萬起跳

摩爾線程發表新一代GPU架構「花港」　號稱能效提升10倍

中國GPU公司接連拚上市　天數智芯通過港交所聆訊

美通過對台最大軍售　陸國防部：加強練兵備戰堅決挫敗台獨

孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山「沒手機就不回家」

香港換匯店10億日圓被搶！警逮捕一名大陸籍男子

澳門移交大陸26年　陸委會：高舉「愛國者治澳」

國防授權法軍援台灣10億美元　國台辦要美國「不得實施」

「美對台軍售」中方2度不爽　陸外交部再強調：阻擋不了中國統一

每日現做「26元鄭州街邊麵包」爆紅　老闆嘆：整夜沒睡還被客人追

陸貪官被查扣479捆各類舊版人民幣　35年前「綠幽靈」拍賣20萬起跳

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

新北U18／「試看昧」氣氛佳！高雄市奪季軍平隊史　教頭盼再突破

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行！盤點6攤人氣排隊美食

張文隨機砍人！他點名2家店「第一時間反應」可學習：非常好的範例

卓榮泰拒副署財劃法、憲訴法遭判違憲　藍：三權聯手吞併立法權

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

張文暴行襲北車中山釀4死　蔣萬安：非大陸籍、有計劃攻擊

華爾街大多頭看「2026年十大科技預測」　輝達、甲骨文榜上有名

北捷恐攻男　「墜樓無生命跡象」

大陸熱門新聞

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

國防授權法軍援台灣10億美元　國台辦要美國「不得實施」

陳芋汐坦言：奧運後被輿論逼到崩潰邊緣

香港10億日圓被搶　警逮捕一名大陸籍男子

26元鄭州街邊麵包爆紅　老闆嘆：還被客人追

孫子不幫買手機　陸阿公賭氣躲深山不回家

澳門移交26年　陸委會：高舉「愛國者治澳」

美通過對台最大軍售　陸國防部：加強練兵備戰

美對台軍售中方2度不爽：阻擋不了統一

「戀與深空」挨批惡俗登熱搜…引性別爭議

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」

陸高速公路上演電影情節 煞車失靈！時速115公里狂奔490公里

飛天茅台價格暴跌！黃牛嘆：半月虧超130萬元

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

更多熱門

相關新聞

陸「GPU第二股」沐曦上市　開盤大漲568%！

陸「GPU第二股」沐曦上市　開盤大漲568%！

中國大陸GPU四小龍之一的沐曦股份17日登陸科創版，開盤暴漲568.83%，報700元／股，市值2801億元，也成為了繼摩爾線程後，大陸的「GPU第二股」。

中國版輝達把資金拿來投資　股民：不研發？

中國版輝達把資金拿來投資　股民：不研發？

輝達推定位驗證技術防AI晶片走私

輝達推定位驗證技術防AI晶片走私

摩爾線程首屆開發者大會　將揭曉新一代GPU

摩爾線程首屆開發者大會　將揭曉新一代GPU

駁斥泡沫論！蘇姿丰：AI仍在嬰兒期

駁斥泡沫論！蘇姿丰：AI仍在嬰兒期

關鍵字：

GPU天數智芯

讀者迴響

熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面