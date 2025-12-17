陸「GPU第二股」沐曦股份上市　開盤大漲568%！

▲沐曦集成電路。（圖／翻攝上觀新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸GPU四小龍之一的沐曦股份17日登陸科創版，開盤暴漲568.83%，報700元／股，市值2801億元，也成為了繼摩爾線程後，大陸的「GPU第二股」。

根據公開資訊，沐曦股份成立於2020年9月，是大陸高性能通用GPU的領導者之一。招股說明書中提到，沐曦專注於通用GPU晶片研發，在AI晶片這一被國際廠商長期主導的細分領域實現了技術突破。

▼曦雲C系列通用GPU。（圖／翻攝沐曦）



招股說明書中也指出，公司產品性能達到了國際上同類型主流高端處理器的水平，在大陸處於領先地位。沐曦股份也是大陸少數幾家全面系統掌握了通用GPU架構、GPU IP、先進制程GPU晶片及其基礎系統軟件研發、設計和量產核心技術的企業之一。

沐曦股份有三大產品線，主力產品「曦雲C系列」聚焦AI訓推一體與通用計算；「曦思N系列」專注AI推理；「曦彩G系列」佈局圖形渲染，填補大陸國產高端圖形GPU空白。

目前，曦雲C500系列已進入量產，帶領沐曦股份收入從2022年的42.64萬元躍升至2024年的7.43億元，近三年復合增長率高達4074.52%，展現出爆發式增長態勢。