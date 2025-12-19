北捷恐攻釀3死！鄰居曝張文「小時候很乖」　已多年未回家

▲張文楊梅老家。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、閔文昱／台北報導

台北恐怖攻擊事件震驚全台，嫌犯張文的住家位於桃園楊梅。鄰居透露，張文家在現址已逾30年，但平日與社區互動不多，「張文很多年沒回來，多數鄰居都不認識他」，「從小就乖巧，但不熟識，不方便說什麼」。

據了解，張文父母已北上台北說明案情，楊梅警方到場時，家中無人，北市刑大暫時無法進入住家搜索，目前正調閱社區監視器，確認張文平日出入畫面及其他可能線索。

▲張文19日晚間晚在台北捷運台北車站及中山站先後丟擲煙霧彈，並持刀攻擊民眾，已造成3死(含兇嫌)、1命危、5傷。（圖／記者陳以昇攝）

回顧這起案件，27歲兇嫌張文19日傍晚5點多現身北捷台北車站M7出口處，接著開始投擲煙霧彈，並且拿出預藏的長刀，隨機砍殺57的余姓男子，導致余男左肺、左心穿刺傷，送醫搶救後不治。

張文動手行兇引起民眾恐慌，他在犯案以後又徒步前往北捷中山站的中山商圈犯案，先是在大馬路上投擲煙霧彈，在誠品南西外面無差別砍人，接著又衝入百貨公司內攻擊，嚇得周圍民眾不斷逃竄。張文在中山商圈隨機砍人的過程中，37歲蕭姓男子遭砍傷頸部，雖然被送往醫院搶救，但仍因傷勢過重不治身亡。

▲北市刑大抵達張文楊梅住家。（圖／記者沈繼昌攝）

警方獲報後不敢大意，派出大批警力前往現場。張文遭到包圍以後，從建築物5樓頂樓墜落，經過送醫搶救仍因傷重不治身亡。

據了解，張文曾服過志願役，後來因為酒駕被軍方汰除，今年7月因為教召沒到，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，有通緝犯身分。他今年1月才從桃園搬至北市中山區租住，做案前2天（17日）到大同區旅館下塌、19日行兇前回到租屋處縱火，接著便跑至北車犯案。

犯下北車的案件以後，張文又折返商旅補充煙霧彈，接著又徒步到中山商圈犯案。警方前往張文居住的旅館搜索，還找到了25瓶汽油彈及雨衣、黑帽等物品。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

