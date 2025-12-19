北車M7出口遭丟擲煙霧彈！男受傷命危　北檢火速進駐指揮偵辦

記者黃宥寧／台北報導

台北車站今（19）日傍晚發生煙霧彈事件，M7出口B1樓層起火，燃燒面積約0.1平方公尺，現場遺留疑似煙霧彈及不明燃燒物。救護人員共救出2名男子送醫，其中57歲男OHCA送台大搶救，另54歲男疑嗆傷意識清楚送馬偕。台北地檢署已火速指派主任檢察官曾揚嶺及黃冠中檢察官進駐現場，指揮警方蒐證，全面追查嫌犯與釐清案情。

▲台北車站M7出口遭丟擲煙霧彈，台北地檢署火速派主任檢察官曾揚嶺以及檢察官黃冠中到場。（圖／攝影中心攝)

據了解，現場B1樓層發生起火情形，燃燒面積約0.1平方公尺，火勢已迅速撲滅，並於現場發現疑似煙霧彈及不明燃燒物，相關物品已封存送驗，後續將由鑑識單位進一步釐清成分與來源。

救護人員到場時，現場B1共救出2名男子送醫。其中1名約57歲男子被發現時已出現OHCA（到院前心肺停止）情形，救護人員立即實施心肺復甦術（CPR），隨即送往台大醫院搶救，目前仍在治療中；另1名約54歲男子則疑因初期參與滅火造成嗆傷，所幸意識清楚，送往馬偕醫院治療。

台北地檢署火速介入偵辦，已指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中趕赴現場，指揮轄區中正第一分局進行蒐證與初步調查，全力釐清案情，並追查涉案嫌犯。

警方已同步調閱周邊監視器畫面，清查可疑人員行蹤與投擲路線，全面還原事發經過。至於57歲男子突發OHCA是否與煙霧彈事件具有直接關聯，檢方指出，仍待進一步醫療鑑定與調查釐清。

北檢強調，後續將依鑑識結果、蒐證內容與相關證人說法，進一步釐清煙霧彈來源、投放動機、是否具危害公共安全之故意，以及是否涉犯刑法公共危險等相關罪責，不排除任何可能性，全案持續擴大偵辦中。