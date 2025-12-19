　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普簽署「大麻降級令」成第三級藥品　非全面合法

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）周四（19日）簽署一項新行政命令，決定將大麻從嚴格管制的第一級藥物降為第三級，這不僅讓醫療用途和研究有更多空間，也讓產業發展迎來重大突破。此舉同時推動Medicare給付CBD治療，雖未等同全國合法化，但展現政策轉向。

綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）在多家外電報導中強調，過去許多極度痛苦的患者不斷請求他推動大麻降級，這次新政就是回應這些承受慢性疼痛、絕症、癌症、癲癇發作與神經問題患者的需求。川普表示，這項措施將給需要的人帶來希望與選擇。

據悉，川普在決定前與衛生部長羅伯特·F·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）主任梅赫梅特·奧茲（Mehmet Oz），以及大麻產業領袖—如Trulieve Cannabis執行長金·瑞佛斯（Kim Rivers）等人討論細節。業界也對大麻重新分類表示高度肯定，認為這能消弭多年來缺乏清晰規範的困境。

大麻降級非全面合法　聯邦層級限制猶存
大麻降為第三級藥物後，未來將有更多臨床研究及美國食品藥物管理局（FDA）審查的大麻藥物問世，且企業可免除280E稅法原本對非法藥物業者的管制。CMS也將展開試辦計畫，2026年4月起讓部分Medicare患者能使用CBD等大麻素產品接受治療。

不過，這項新令並未等同全面合法化，也不是立刻生效。事實上，川普的指示是重啟前總統拜登（Joe Biden）2022年起的審查程序。當時，拜登要求衛生部和司法部檢視大麻管制，司法部後建議降級並交由緝毒局（DEA）審查，但流程因法律糾紛而停擺，川普如今要求DEA和衛生部再次啟動相關規則制定。

▲大麻。（示意圖／ETtoday資料照）

保守派反彈　專家呼籲增加研究經費
即便大麻降級至第三級，聯邦層級下大麻仍屬違法，這代表娛樂用產業在銀行融資及吸引機構投資人方面，仍會碰到不少困難。多數州級合法業者現階段仍難以突破這些障礙。

川普的命令也引發保守派反對。18名共和黨參議員與26名眾議員日前聯名致函反對此舉，CatholicVote等保守組織也積極遊說，認為推動大麻產業並不利於國家經濟與健康。哈佛醫學院精神病學教授凱文·希爾（Kevin Hill）則指出，降級有助於研究發展，但最大瓶頸還是資金不足，他呼籲從大麻產業獲利的各方應投入更多經費支持研究。

12/16 全台詐欺最新數據

霍建華開車林心如狂滑手機　惹毛他：我是妳司機嗎？

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

