生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公司千元交換禮物！送專櫃套組「卻抽中70包衛生紙」　OL傻眼了

公司交換禮物預算千元！她抽中70包衛生紙超崩潰　網：其實很實用

▲一名女子參與公司交換禮物活動，卻收到一大箱衛生紙。（示意圖／unsplash）

文／CTWANT

歲末年終不少公司、學校會舉辦聖誕交換禮物活動，卻不一定都能「皆大歡喜」。近日一名女網友分享，公司規定交換禮物預算落在500至1000元，她用心準備禮物，卻抽到一大箱衛生紙，讓她當場笑不出來，無奈直呼「我車很小根本超難載回去！」

這名女網友在Dcard以「公司交換禮物收到衛生紙」為題發文表示，公司提前舉辦聖誕交換禮物活動，規定價格要在500至1000元之間，她選擇送SABON沐浴油套組，沒想到竟抽中一大箱共70包衛生紙。

原PO崩潰道，同事在旁邊一直告訴她「衛生紙很實用」，但她本人完全笑不出來，覺得自己送出及收到的物品落差感很大，「本來就有一點心理準備，但跟公司同事之間的感情還算蠻好的所以覺得很值得……重點我是騎車上下班，我車很小根本超難載回去，所以就丟公司大家一起用！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言「有點雷，是要別人分好幾批載回家嗎」、「好雷喔感覺沒心準備」、「是很實用，但（某品牌衛生紙）超級難用」、「我覺得符合要求的價錢區間就好了，但問題是（某品牌衛生紙）超粗，以前公司是用（某品牌衛生紙），我為我的菊花感到哀傷」、「當個樂趣吧，我都不會期待可以交換到什麼好東西，本來每個人的喜好就不同，得失心不要太重～想到我去年交換禮物3場，都換到香氛，我也沒用，放著長灰塵哈哈」。

也有人說到，「分批載回家呀，我覺得實用，讚！之前還有帶米、麵來交換的」、「會有點期待落空的感覺，以為會是比較特別的東西，不過是蠻實用的東西所以還是會蠻開心也覺得蠻好笑的帶回家慢慢用哈哈哈哈」、「很實用啊！我比較討厭袖珍包面紙，太小張不夠用」、「比SABON好吧，男生收到SABON一定覺得這什麼XX」、「先不論品牌，我覺得衛生紙比沐浴油還實用」。

還有人分享，「朋友曾經收到一盒肉片圖案的OK蹦，沒看錯！20入的那種，就那麼一盒，預算也是500至1000的交換禮物，如果是我收到肯定眼神死」、「我有一年收到的是巧克力跟糖果，而且看起來就是臨時去便利商店湊一湊的，我覺得超沒心」、「我曾經用心準備禮物那天剛好不能參加，結果幫我代抽的女生就剛好幫我抽到過期體香劑，外面還用捆綁土色膠帶一層層黏起來」。

