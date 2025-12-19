KARA台北市跨年？觀傳局廣告疑暴雷　謝金燕發文有貓膩

▲謝金燕貼出跟鄭妮可的合照。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb，下同）

記者葉國吏／綜合報導

韓國二代女團KARA近期被傳有望參加台北市的跨年演唱會，消息一出立刻引發網友熱烈討論。由於相關廣告疑似提前曝光，讓不少粉絲期待KARA是否真的會首度來台開唱。台北市觀傳局也回應，將在今（19）日的記者會上正式公布完整卡司，屆時答案就會揭曉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

KARA疑似現身跨年廣告 官方回應靜待記者會

最近有細心的粉絲發現，台北市觀光傳播局的廣告裡，跨年晚會的舞台赫然出現韓國女團KARA的名字。這支團體以往從未在台灣舉辦演唱會，去年才以五人陣容回歸，並憑著主打歌〈WHEN I MOVE〉（當我移動時）在音樂節目奪冠，成績甚至勝過同時期回歸的少女時代。這次如果成真，將是KARA首度在台灣登台，意義非凡。

面對外界關注，台北市觀傳局在官方社群留言回應，幽默表示：「有人找我我來了⋯小編在義大利漂浮」並補充「明天（19日）早上10:00才會回來參加跨年卡司記者會喔，拜拜～～～」。這番話讓粉絲更加期待19日的正式公布，也增添一絲神秘感。

謝金燕互動洩端倪 KARA來台可能性再被點燃

除了官方的廣告疑雲，台灣「電音女神」謝金燕（歌手）也在社群平台與KARA成員鄭妮可（Nicole Jung）互動。謝金燕日前貼出與鄭妮可的合照，並寫道：「上次去大阪看妳！這次去首爾看妳！下次換妳來台北看我囉。」讓外界聯想這是否暗示KARA即將現身台北跨年舞台。

KARA自出道以來，累積不少台灣粉絲。這回如果真的現身台北跨年晚會，勢必會掀起一陣追星熱潮。究竟她們會不會來台，答案將在本週19日的記者會揭曉，粉絲們不妨耐心等待，屆時就會知道答案。