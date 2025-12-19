　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

KARA台北市跨年？觀傳局廣告疑暴雷　謝金燕發文有貓膩

▲▼謝金燕。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

▲謝金燕貼出跟鄭妮可的合照。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

韓國二代女團KARA近期被傳有望參加台北市的跨年演唱會，消息一出立刻引發網友熱烈討論。由於相關廣告疑似提前曝光，讓不少粉絲期待KARA是否真的會首度來台開唱。台北市觀傳局也回應，將在今（19）日的記者會上正式公布完整卡司，屆時答案就會揭曉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

KARA疑似現身跨年廣告　官方回應靜待記者會
最近有細心的粉絲發現，台北市觀光傳播局的廣告裡，跨年晚會的舞台赫然出現韓國女團KARA的名字。這支團體以往從未在台灣舉辦演唱會，去年才以五人陣容回歸，並憑著主打歌〈WHEN I MOVE〉（當我移動時）在音樂節目奪冠，成績甚至勝過同時期回歸的少女時代。這次如果成真，將是KARA首度在台灣登台，意義非凡。

面對外界關注，台北市觀傳局在官方社群留言回應，幽默表示：「有人找我我來了⋯小編在義大利漂浮」並補充「明天（19日）早上10:00才會回來參加跨年卡司記者會喔，拜拜～～～」。這番話讓粉絲更加期待19日的正式公布，也增添一絲神秘感。

在 Threads 查看

謝金燕互動洩端倪　KARA來台可能性再被點燃
除了官方的廣告疑雲，台灣「電音女神」謝金燕（歌手）也在社群平台與KARA成員鄭妮可（Nicole Jung）互動。謝金燕日前貼出與鄭妮可的合照，並寫道：「上次去大阪看妳！這次去首爾看妳！下次換妳來台北看我囉。」讓外界聯想這是否暗示KARA即將現身台北跨年舞台。

KARA自出道以來，累積不少台灣粉絲。這回如果真的現身台北跨年晚會，勢必會掀起一陣追星熱潮。究竟她們會不會來台，答案將在本週19日的記者會揭曉，粉絲們不妨耐心等待，屆時就會知道答案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭
快訊／美版TikTok正式出售！　交由「美國投資團隊」接手
獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布
林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼：是什麼？　真相讓人笑翻
信義分局副所長包庇「鮑魚達人」涉賄700萬、白手套聲押　妻列
今全台有雨「區域擴大」　周末轉涼時間點出爐
通膨數據亮眼美股大反彈！川普集團飆逾40％　台積電ADR漲2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台一波冬雨過境！　下周又有冷空氣南下

李亞萍有失智症狀　營養師列「5大傷腦食物」少吃

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼：是什麼？　真相讓人笑翻

周末北台灣轉涼有雨　下周還有「更強更濕」冷空氣報到

KARA台北市跨年？觀傳局廣告疑暴雷　謝金燕發文有貓膩

舒華90秒絕美宣傳桃園　「5小時僅24次觀看」網友曝原因

今全台有雨！雨區再擴大　周末轉涼時間點出爐

老闆公告閃到腰休1個月！竟有人寫上藥方　他一查笑了：還真的有

辜莞允曬泡湯辣照萬人朝聖「背影太犯規」　淡出5年近況曝光

國外網購包裹全面預先委任制　網點「2產業」酸：連自己人都打

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

明天雨區擴大「全台濕答答」　周末又有東北季風

國安法修法重罰鼓吹戰爭言論者！　張惇涵「不容許危害國家者存在」

全台一波冬雨過境！　下周又有冷空氣南下

李亞萍有失智症狀　營養師列「5大傷腦食物」少吃

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼：是什麼？　真相讓人笑翻

周末北台灣轉涼有雨　下周還有「更強更濕」冷空氣報到

KARA台北市跨年？觀傳局廣告疑暴雷　謝金燕發文有貓膩

舒華90秒絕美宣傳桃園　「5小時僅24次觀看」網友曝原因

今全台有雨！雨區再擴大　周末轉涼時間點出爐

老闆公告閃到腰休1個月！竟有人寫上藥方　他一查笑了：還真的有

辜莞允曬泡湯辣照萬人朝聖「背影太犯規」　淡出5年近況曝光

國外網購包裹全面預先委任制　網點「2產業」酸：連自己人都打

寵物名醫涉性騷女學生挨告！「我不打嘴炮只打砲」噁心聊天紀錄曝光

全台一波冬雨過境！　下周又有冷空氣南下

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭

華航林依晨要生了！倒數24天曬「超大孕肚」　絕美寫真洩真實身材

快訊／美版TikTok正式出售！　交由「美國投資團隊」接手

獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布

信義分局服務「鮑魚達人」免現身報到　副所長存款暴增千萬遭聲押

核聚變頂尖科學家離奇身亡！中數槍倒家門口　享年47歲

男歌手爆家中昏倒送醫！　「洗胃數小時」揭搶救情況：閻王拒收

川普封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪　影響16%運力讓運價再攀升

【朱迪尼克都傻眼】花3000塊買動物方城市生日蛋糕...竟要自己DIY組裝？！

生活熱門新聞

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

明年元旦4交通新制　滿70歲「自願繳回駕照」2年最高領3.6萬元

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

21日冬至到！命理師示警4生肖健康要當心

明全台有雨！　今「下最大」地區曝

3波變天！　下波冷空氣更強

全台溼答答！　明「雨最大」地區曝

國外網購新制　網點2產業酸爆

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

花蓮5.1地震　氣象署：恐有規模5餘震

停國道休息站！他睡醒「突收1張單子」　最高罰1200

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

「日本旅遊神器」年底退出台灣！他嘆：生意一直不錯

更多熱門

相關新聞

悼念宏福苑重大火災事故罹難者 香港取消維港跨年煙火

悼念宏福苑重大火災事故罹難者 香港取消維港跨年煙火

香港大埔宏福苑11月的五級大火造成嚴重傷亡，社會陷入悲痛。聖誕及除夕將至，港府昨（17）日晚公佈，除夕跨年倒數活動將會取消煙火匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。旅遊發展局宣佈，跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙火匯演，活動安排及詳情將於稍後公布。

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

李千娜出道18年首唱臺北跨年！

李千娜出道18年首唱臺北跨年！

跨年前找到愛！「十二月約會」挑戰夯：心理師教你如何玩得盡興又不累

跨年前找到愛！「十二月約會」挑戰夯：心理師教你如何玩得盡興又不累

壓軸是倒數第二　糾正怕被罵！最後一個是「這2字」

壓軸是倒數第二　糾正怕被罵！最後一個是「這2字」

關鍵字：

跨年

讀者迴響

熱門新聞

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

老師「大便都浮在水上」確診癌王　靠1關鍵活20年

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

明年元旦4交通新制　滿70歲「自願繳回駕照」2年最高領3.6萬元

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

鮑魚達人鍾文智棄保潛逃　檢調搜索信義分局等15處

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面