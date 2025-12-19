信義分局服務「鮑魚達人」免現身報到　副所長存款暴增千萬遭聲押

▲信義分局人民保母變貼身秘書讓鮑魚達人免報到卸科控。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

信義分局福德街派出所前後任3名副所長，涉嫌協助「鮑魚大亨」鍾文智完成不實簽到，助其解除科控後棄保潛逃。檢調查出前副所長李俊良帳戶有逾千萬元不明金流，另認鍾文智大帳房葉仲清涉行賄疑雲，北檢漏夜偵訊後，向法院聲押李、葉2人；另2名副所長各30萬元交保，李妻50萬元交保並科控。

有「鮑魚大亨」之稱的鍾文智，因炒作存託憑證（TDR）不法獲利高達4億7千萬元，遭法院判處有期徒刑30年5月定讞。檢調指出，鍾文智於2021年至2023年間，因涉炒股案遭裁定交保，並限制出境、出海，同時須定期向派出所報到。然而鍾文智疑多次未親自到所，警方系統卻仍顯示簽到正常，與事實明顯不符。

檢調追查認為，福德街派出所前後任副所長涉嫌利用職務之便，協助製作不實簽到紀錄，形同將法院防逃機制「代辦化」。其中，前副所長李俊良疑將「人民保母」角色發揮到極致，提供「免到所簽到」的便利服務，實際簽到方式究竟為事前代簽、事後補簽或一次補齊，仍待進一步釐清。

經清查相關金流後發現，李俊良帳戶內出現逾千萬元與其公務員身分、合法收入顯不相當的資金往來，涉犯《貪污治罪條例》圖利、財產來源不明，以及《刑法》偽造文書等罪嫌。進一步比對帳務資料也發現，李俊良的妻子黃鈺婷近4年來，多次持大筆現金至ATM及銀行臨櫃存款，累計金額高達近千萬元，對資金來源交代不清，被檢方認定涉與丈夫共犯《貪污治罪條例》財產來源不明罪的重要依據之一。

至於現任福德街派出所副所長古志銘、梁思強，檢方認定2人與李俊良共謀，涉嫌協助鍾文智完成不實簽到，涉犯圖利罪，訊後各諭知30萬元交保，並限制出境、出海。

此外，檢調也認定李俊良的妻子黃鈺婷，涉嫌與丈夫共犯《貪污治罪條例》財產來源不明罪，諭知50萬元交保，並限制出境、出海，同時實施科技監控。

檢調另查出，鍾文智的大帳房葉仲清，疑協助鍾文智處理金流並涉行賄警員，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，且尚有共犯未到案，檢方認為有勾串、滅證之虞，亦一併向法院聲請羈押禁見。

檢察官同時以證人身分，通知福德街派出所前後任所長、警員共14人，以及相關業者3人到庭說明，訊後均請回。

信義分局解釋，鍾文智棄保潛逃後，內政部警政署政風室與台北市警察局信義分局啟動自清自檢，赫然發現高等法院合議庭先前未再延長科技監控的理由之一「定期赴警局報到情況正常」，疑遭偽造，進而追查出派出所前後任副所長涉案，隨即報請北檢指揮偵辦。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳雅詩，昨（18）日指揮調查局台北市調查處、內政部警政署政風室及台北市警察局信義分局等單位，持法院核發搜索票，搜索李俊良現任職的三張犁派出所辦公室，以及福德街派出所副所長古志銘、梁思強的辦公室與住居所等，共15處地點。

全案除朝圖利、財產來源不明、偽造文書等罪方向偵辦外，是否涉及行收賄及具體對價關係，仍有待進一步釐清，不排除持續擴大偵辦中。