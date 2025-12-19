　
社會 社會焦點 保障人權

信義分局服務「鮑魚達人」免現身報到　副所長存款暴增千萬遭聲押

▲善心企業家鍾文智捐贈一輛全新交通車，讓瑪莉雅基金會服務團隊能更有效地支持社區中的身心障礙者及其家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲信義分局人民保母變貼身秘書讓鮑魚達人免報到卸科控。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

信義分局福德街派出所前後任3名副所長，涉嫌協助「鮑魚大亨」鍾文智完成不實簽到，助其解除科控後棄保潛逃。檢調查出前副所長李俊良帳戶有逾千萬元不明金流，另認鍾文智大帳房葉仲清涉行賄疑雲，北檢漏夜偵訊後，向法院聲押李、葉2人；另2名副所長各30萬元交保，李妻50萬元交保並科控。

有「鮑魚大亨」之稱的鍾文智，因炒作存託憑證（TDR）不法獲利高達4億7千萬元，遭法院判處有期徒刑30年5月定讞。檢調指出，鍾文智於2021年至2023年間，因涉炒股案遭裁定交保，並限制出境、出海，同時須定期向派出所報到。然而鍾文智疑多次未親自到所，警方系統卻仍顯示簽到正常，與事實明顯不符。

檢調追查認為，福德街派出所前後任副所長涉嫌利用職務之便，協助製作不實簽到紀錄，形同將法院防逃機制「代辦化」。其中，前副所長李俊良疑將「人民保母」角色發揮到極致，提供「免到所簽到」的便利服務，實際簽到方式究竟為事前代簽、事後補簽或一次補齊，仍待進一步釐清。

經清查相關金流後發現，李俊良帳戶內出現逾千萬元與其公務員身分、合法收入顯不相當的資金往來，涉犯《貪污治罪條例》圖利、財產來源不明，以及《刑法》偽造文書等罪嫌。進一步比對帳務資料也發現，李俊良的妻子黃鈺婷近4年來，多次持大筆現金至ATM及銀行臨櫃存款，累計金額高達近千萬元，對資金來源交代不清，被檢方認定涉與丈夫共犯《貪污治罪條例》財產來源不明罪的重要依據之一。

至於現任福德街派出所副所長古志銘、梁思強，檢方認定2人與李俊良共謀，涉嫌協助鍾文智完成不實簽到，涉犯圖利罪，訊後各諭知30萬元交保，並限制出境、出海。

此外，檢調也認定李俊良的妻子黃鈺婷，涉嫌與丈夫共犯《貪污治罪條例》財產來源不明罪，諭知50萬元交保，並限制出境、出海，同時實施科技監控。

檢調另查出，鍾文智的大帳房葉仲清，疑協助鍾文智處理金流並涉行賄警員，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，且尚有共犯未到案，檢方認為有勾串、滅證之虞，亦一併向法院聲請羈押禁見。

檢察官同時以證人身分，通知福德街派出所前後任所長、警員共14人，以及相關業者3人到庭說明，訊後均請回。

信義分局解釋，鍾文智棄保潛逃後，內政部警政署政風室與台北市警察局信義分局啟動自清自檢，赫然發現高等法院合議庭先前未再延長科技監控的理由之一「定期赴警局報到情況正常」，疑遭偽造，進而追查出派出所前後任副所長涉案，隨即報請北檢指揮偵辦。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳雅詩，昨（18）日指揮調查局台北市調查處、內政部警政署政風室及台北市警察局信義分局等單位，持法院核發搜索票，搜索李俊良現任職的三張犁派出所辦公室，以及福德街派出所副所長古志銘、梁思強的辦公室與住居所等，共15處地點。

全案除朝圖利、財產來源不明、偽造文書等罪方向偵辦外，是否涉及行收賄及具體對價關係，仍有待進一步釐清，不排除持續擴大偵辦中。

12/16 全台詐欺最新數據

461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭
快訊／美版TikTok正式出售！　交由「美國投資團隊」接手
獅確定選江少慶+324萬補償金！有望今日公布
林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼：是什麼？　真相讓人笑翻
信義分局副所長包庇「鮑魚達人」涉賄700萬、白手套聲押　妻列
今全台有雨「區域擴大」　周末轉涼時間點出爐
通膨數據亮眼美股大反彈！川普集團飆逾40％　台積電ADR漲2

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

