泰國：柬埔寨先宣布停火才能結束兩國交戰

▲泰國部隊在達叻府邊境插上泰國國旗。（圖／泰國軍方）

▲泰柬邊境交火。（示意圖／泰國軍方）

記者張靖榕／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境衝突進入第2周，曼谷當局16日表示，若要結束雙方交戰，柬埔寨必須率先宣布停火，並展現配合態度；柬方截至目前尚未對此公開回應。

綜合法新社與中央社報導，泰國外交部發言人馬瑞迪（Maratee Nalita Andamo）16日在曼谷向媒體指出，柬埔寨是「侵略泰國領土的一方」，因此必須先行宣布停火，作為結束衝突的前提。她並強調，柬方也必須以「真誠態度」配合雙方在邊境地區進行的掃雷工作，以避免進一步傷亡。

泰國官員指出，本月稍早泰柬兩國在邊境地區再度爆發衝突，至今已造成至少34人死亡，死者包括軍人與平民，並導致約80萬人被迫離開家園，成為流離失所者。柬埔寨內政部則表示，當地有約17名平民在衝突中喪生。

衝突爆發以來，泰國與柬埔寨相互指責對方率先挑起戰火，雙方皆聲稱自身行動屬於自衛，並互控對方攻擊平民目標，使局勢持續升溫。

隨著衝突蔓延至具爭議的邊境沿海地帶，泰國政府已於14日宣布，對東南部噠叻省（Trat）部分地區實施宵禁，以防止安全情勢進一步惡化。

另有外媒披露，美國總統川普日前曾分別與泰國與柬埔寨領袖通話，並以提高關稅作為施壓手段，促使雙方同意停火。不過，泰國外交部發言人尼孔德對此予以否認，表示「未接獲任何來自美方的相關訊息」，並強調當天通話內容並未涉及關稅或要求停火。

這場泰柬衝突源於殖民時期遺留下來的邊界劃分爭議，牽涉兩國之間長達800公里的陸地邊界線，相關爭端多年來時有升溫，至今仍未獲得根本解決。

