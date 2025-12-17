財神、土地公、月老走進手搖飲　茶湯會用插畫說祝福

▲聯名設計融入金元寶、錢幣、桃花等象徵好運的元素，以童趣插畫重新詮釋宮廟文化。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

歲末將至，街頭巷尾瀰漫著迎接新年的期待。手搖飲品牌茶湯會在年終之際，將民間信仰的祝福意象化作日常風景，攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公與月老為創作靈感，推出一系列聯名杯款與周邊商品，從12月19日起陸續亮相，邀請消費者在喝茶之餘，為新的一年祈願財富、平安與感情順遂。

這次聯名創作源自茶湯會對在地文化的觀察。品牌指出，台灣社會在節慶時刻，向來習慣透過儀式傳遞祝福，而宮廟文化中象徵好運的神祇形象，早已融入日常生活。「不知道同學」以繽紛色彩與帶有童趣的線條，重新詮釋財神爺、土地公與月老，讓神明不再只是廟宇中的莊嚴象徵，而是貼近日常、帶著溫度的祝福角色。插畫中可見錢幣、金元寶、如意、虎爺、桃花等元素，層層堆疊出對來年好運的想像，也讓傳統信仰展現年輕世代熟悉的視覺語言。

聯名商品中，三款「神明杯」分別對應財運、平安與姻緣，茶湯會形容這是一種「杯好運」的小儀式，喝一杯茶，也替新年許下一個願望。同步推出的「財運滿滿袋」與「桃花朵朵袋」茄芷袋，延續台灣庶民生活的經典元素，搭配插畫設計，讓祝福可以被提在手上、走進日常；Q版好運壓克力擺飾盲盒，則以收藏形式，將祈願轉化為桌邊的小風景。

在視覺之外，冬季限定飲品也隨著年節腳步回歸。12月起開賣的草莓系列，以「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」為主打，分別選用四季春與翡翠綠茶作為茶底，結合鮮奶或奶茶與草莓果粒醬，入口酸甜，帶出濃厚的節慶氣息。燕麥系列同樣回歸，包括燕麥紅茶、燕麥紅茶拿鐵、燕麥觀音與燕麥觀音拿鐵，金黃飽滿的燕麥搭配帶蔗香的紅茶或焙火鐵觀音，口感厚實，也呼應近年消費者對咀嚼系飲品與營養元素的偏好。

迎接聖誕節與新年，茶湯會同步推出期間限定優惠，12月19日至25日草莓系列飲品任選兩杯，第二杯享75折；2026年1月1日至4日，香柚系列飲品任選兩杯，推出110元組合價。品牌希望透過節慶飲品與聯名設計，讓消費者在寒冷冬日中，感受到屬於年末的溫暖與祝福。

▲冬季限定草莓與燕麥系列飲品回歸，搭配節慶優惠，陪伴消費者迎接聖誕與新年。（圖／記者游瓊華翻攝）