挑戰人性極限！手搖飲連鎖店「不好喝重做」　滿300再抽iPhone

▲TEA TOP第一味楊家人。（圖／記者游瓊華攝）

▲TEA TOP第一味品牌成立至今20年，董事長楊國珍與妻子、三名子女各司其職，一起打造出茶飲王國。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣手搖飲市場競爭激烈，各品牌奇招盡出。連鎖手搖飲品牌「TEA TOP第一味」近期宣布推出「不滿意重做」活動，直接挑戰人性底線與品牌自身的品質控管極限，消息一出，立即引發網友熱議，不少人笑稱「奧客要出動了」、「老闆心臟很大顆」。但官方透露，上路兩周來，實際退換飲品的消費者只有2人，也讓其對自身產品更有信心之外，也被消費者的公德心感動。

▲TEA TOP第一味楊家人。（圖／記者游瓊華攝）

▲連鎖手搖飲品牌「TEA TOP第一味」近期宣布推出「不滿意重做」活動，直接挑戰人性底線與品牌自身的品質控管極限。（圖／記者游瓊華攝）

TEA TOP第一味規定，消費者在門市現場購買飲品後，若在5分鐘內品嚐覺得「沒有想像中好喝」，即可要求免費重製。然而，活動上路兩週後，官方透露的結果卻出乎眾人意料，僅有兩位消費者要求重做。董事長楊國珍坦言，當初此政策也引發加盟主哀號，認為總部在「惡搞」，但他一句「退回的我買單」霸氣承諾，不僅安撫了加盟主，更激勵各門市加倍注重品質。楊國珍表示，不能因為少數人沒有公德心，就放棄做對的事。此舉反倒創造了品牌、加盟主與顧客三贏的局面。

▲TEA TOP第一味楊家人。（圖／記者游瓊華攝）

▲TEA TOP第一味近來推出AI製茶，可節省30%人力成本。（圖／記者游瓊華攝）

配合這項大膽的服務承諾，TEA TOP也於冬季推出三款新品：「奶香金萱」、「焙香粉角金萱」與「粉角冬瓜檸檬」。其中，以獨家「108茶王」蜜製的「焙香粉角」最受矚目，其Q彈且帶有濃厚茶香的口感，為主打的金萱茶湯與冬瓜檸檬增添豐富層次，成為咀嚼控的新寵。

除了讓顧客「喝到滿意」，業者更響應政府普發政策再加碼，瞄準話題新機。計畫於12月推出「消費滿300元抽iPhone 17 Pro」活動，且獎品顏色正是與品牌代表色相呼應的「宇宙橘」。

▲茶湯會。（圖／茶湯會提供）

▲茶湯會與虎航聯名換新裝。（圖／茶湯會提供）

另一手搖品牌茶湯會則與台灣虎航聯名推出「柚虎系列」新品，以韓國蜂蜜柚子醬入茶，推出聯名新品香柚鐵觀音、香柚翡翠綠，以及聯名杯身換裝；此外茶湯會雞蛋糕也有紅豆卡士達和濃郁芝麻新口味上市，滿足消費者味蕾。

關鍵字：

手搖飲茶湯會TEA TOP第一味

