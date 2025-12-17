奪命畫面曝！女行人「穿越車陣」過馬路　機車疑視線死角撞死她

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區今（17）日凌晨發生一起死亡車禍！一名黃姓婦人穿越馬路時，遭到一部機車迎面撞上，婦人送醫後因重傷宣告不治，事發當時畫面也曝光了。

事發在17日凌晨12點34分，警消獲報，楠梓區楠梓新路發生一起車禍，消防局派遣人車前往，發現現場一名25歲男騎士受傷、83歲黃姓婦人則重傷意識不清，兩人紛紛被送往醫院救治。

▲婦人穿越馬路，與機車發生碰撞。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，當時83歲黃姓婦人從楠梓新路由北向南穿越道路，與此同時，25歲許姓男子騎乘機車沿楠梓新路由西向東直行，疑似視線死角未注意，許姓騎士發現黃婦時已煞車不及，撞上黃姓婦人後，兩人雙雙倒地。

根據監視器畫面拍下，黃姓婦人過馬路時沒有行走斑馬線，且當時左右來車並不少，婦人穿越馬路時步伐緩慢，加上當時深夜視線不佳，不少行經車輛注意到黃姓婦人時都是急踩煞車避開，而許姓騎士當時轉變車道時，疑受視角死角影響，似乎未注意到前方的黃姓婦人，發現時再緊急煞車已來不及，才釀成這起悲劇。

▲騎士疑因視線死角未注意到婦人。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方表示，黃姓婦人送醫後因傷勢過重，搶救後由院方宣告不治，員警對許姓騎士酒測，查無酒精反應，至於詳細肇事原因尚需送交通大隊分析研判，全案依過失致死罪嫌將許姓騎士移送地檢署偵辦。