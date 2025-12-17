獨／酒後管不住嘴惹禍！高雄偵查佐遭圍毆　隊長跳針說法慘了

▲高雄市政府警察局少年隊一名偵查佐被圍毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》14日獨家揭露，高雄市一名少年隊偵查佐日前遭人圍毆成傷，案情在警界引發高度關注。最新發展指出，高雄市警察局已認定該名偵查佐涉有「酒後言行失檢」，行為嚴重影響警譽，不排除將記一大過並拔除刑事警察資格；同時，相關主管亦可能因督導不周、同時面臨加重處分。

事件發生於11日晚間下班時段，該名偵查佐陪同家人前往鳳山區文龍東路一間海鮮料理餐廳用餐，期間發生口角，遭4名店員毆打成傷。少年隊對外說明，動手的4名嫌疑人已依妨害秩序罪嫌移送高雄地檢署偵辦。針對衝突起因，少年隊最初表示，是因同仁用餐時談話音量較大，店員誤以為遭到議論，雙方產生誤會而引發衝突。

不過，根據警方內部調查顯示案情並不單純。督察單位在還原真相時，掌握該名偵查佐當晚用餐後，在家人的陪同下短暫前往餐廳二樓空間，而該樓層實際為桌遊店營業場所。期間，還因爲酒後言語不當，疑似嗆店家沒有荷官、不如關店等語，引發店家不滿，隨後離開店外即遭4人圍毆。

此案在警界內部引發多種說法，包括是否涉及其他消費糾紛等。對此，少年隊長陳仁正15日透過自錄對外正式說明，重申「同仁係陪同妻小用餐，因口角糾紛遭餐廳店員毆」，並表示同仁短暫上樓找廁所後即離開，否認其他揣測。不過就在記者前往採訪時，偵查佐妻子的親戚也是餐廳店家老闆出面喊冤，表示整件事跟餐廳無關。

少年隊長陳仁正在媒體追問下，一直「跳針」給答案，直到局長林炎田出面表示「同仁酒後言行失檢」，才讓整起事件退燒。不過，警方高層私下坦言，該案對外說法與內部掌握資訊存在落差，雖然隊長陳仁正表示同仁未説真話，避重就輕，才讓自己被誤導，但整體事件已經嚴重影響警紀形象以及民眾對高雄市政府警察局的觀感。

該偵查佐不排除會被記一大過、拔除刑事資格，此外也將一併檢討相關主管責任。據悉，原本評估對少年隊長的處分為2申誡，現不排除改記小過，以示警惕。