充滿變數！2026赤馬年「5生肖犯太歲」　牛兔雞都上榜

2025已來到年末，塔羅牌老師艾菲爾在粉專分享2026年「受太歲影響生肖」，他提醒2026丙午馬年火氣強、變動大，有五個生肖會受到太歲影響，包括生肖馬（值太歲、刑太歲）、鼠（沖太歲）、牛（害太歲）、兔（破太歲）與雞（害太歲、刑太歲）。

艾菲爾老師解析，2026年歲次丙午，火旺土焦，將會迎來一個奔騰熱烈、充滿變數的赤馬年。明年太歲星君坐鎮南方，流年火氣極盛，為整體環境帶來積極的動力，但也隱藏著急躁與衝突的因數，有五個生肖的運程則受太歲星磁場的直接影響。

首先是生肖馬，將迎來本命年自刑的壓力。他形容「午午自刑，心緒難平的一年。」屬馬者情緒如野馬奔騰，內心戲特別多，容易一時衝動就做重大決定。他提醒，要避免賭氣辭職、衝動投資，並注意心血管與眼睛健康，「情緒壓力就是引發疾病的根源。」艾菲爾也建議多參加喜慶活動、佩戴生肖羊飾品，有助化解內耗。

生肖鼠則因子午對沖迎來重大變動，被形容為「迎接人生轉折的一年」。無論工作、家庭或居住環境都有可能大轉向。他說「與其被動接受衝擊，不如主動求變。」但也提醒避免草率轉職或大額投資，並注意腎臟、泌尿與意外傷害。

至於生肖牛，「醜午相害，暗箭難防，謹慎交友的一年」，醜午相害使得小人問題特別明顯，「處處不順，小人作祟」成為常態。他直言，「就像走路時總有隱形的絆腳石。」合作關係易生變，簽約務必白紙黑字，避免口舌與誤會並留心腸胃健康。

生肖兔「卯午相破，修復關係與財務的一年」，容易出現耗損情況，「凡事差臨門一腳」讓屬兔者特別有感。人際、感情或合作金錢問題都可能引發失落。他提醒勿替人作保，避免大額借貸，並多關注肝臟與眼睛狀況。

最後，生肖雞「午酉相破，保持謙和，遠離是非的一年」，因午酉相破／相害／相刑，火金相克造成溝通衝突提升。他說「這是一個五行衝突明顯的組合。」屬雞者在職場易與人起爭執，也可能覺得能力被壓制。艾菲爾建議保持謙和、低調，並注意呼吸系統與皮膚過敏問題。

艾菲爾總結，這五生肖雖受太歲影響，但只要謙和、審慎，懂得調整能量，都能把波動視為成長與蛻變的契機，直言犯太歲並非全然是壞事，它實為一種能量的「重新洗牌」與「挑戰變革」。