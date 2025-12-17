　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

充滿變數！2026赤馬年「5生肖犯太歲」　牛兔雞都上榜

▲農曆新年走春景點,萬華龍山寺,兔年安太歲,點燈祈福,艋舺龍山寺,國定古蹟。（圖／記者謝婷婷攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

2025已來到年末，塔羅牌老師艾菲爾在粉專分享2026年「受太歲影響生肖」，他提醒2026丙午馬年火氣強、變動大，有五個生肖會受到太歲影響，包括生肖馬（值太歲、刑太歲）、鼠（沖太歲）、牛（害太歲）、兔（破太歲）與雞（害太歲、刑太歲）。

艾菲爾老師解析，2026年歲次丙午，火旺土焦，將會迎來一個奔騰熱烈、充滿變數的赤馬年。明年太歲星君坐鎮南方，流年火氣極盛，為整體環境帶來積極的動力，但也隱藏著急躁與衝突的因數，有五個生肖的運程則受太歲星磁場的直接影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先是生肖馬，將迎來本命年自刑的壓力。他形容「午午自刑，心緒難平的一年。」屬馬者情緒如野馬奔騰，內心戲特別多，容易一時衝動就做重大決定。他提醒，要避免賭氣辭職、衝動投資，並注意心血管與眼睛健康，「情緒壓力就是引發疾病的根源。」艾菲爾也建議多參加喜慶活動、佩戴生肖羊飾品，有助化解內耗。

生肖鼠則因子午對沖迎來重大變動，被形容為「迎接人生轉折的一年」。無論工作、家庭或居住環境都有可能大轉向。他說「與其被動接受衝擊，不如主動求變。」但也提醒避免草率轉職或大額投資，並注意腎臟、泌尿與意外傷害。

至於生肖牛，「醜午相害，暗箭難防，謹慎交友的一年」，醜午相害使得小人問題特別明顯，「處處不順，小人作祟」成為常態。他直言，「就像走路時總有隱形的絆腳石。」合作關係易生變，簽約務必白紙黑字，避免口舌與誤會並留心腸胃健康。

生肖兔「卯午相破，修復關係與財務的一年」，容易出現耗損情況，「凡事差臨門一腳」讓屬兔者特別有感。人際、感情或合作金錢問題都可能引發失落。他提醒勿替人作保，避免大額借貸，並多關注肝臟與眼睛狀況。

最後，生肖雞「午酉相破，保持謙和，遠離是非的一年」，因午酉相破／相害／相刑，火金相克造成溝通衝突提升。他說「這是一個五行衝突明顯的組合。」屬雞者在職場易與人起爭執，也可能覺得能力被壓制。艾菲爾建議保持謙和、低調，並注意呼吸系統與皮膚過敏問題。

艾菲爾總結，這五生肖雖受太歲影響，但只要謙和、審慎，懂得調整能量，都能把波動視為成長與蛻變的契機，直言犯太歲並非全然是壞事，它實為一種能量的「重新洗牌」與「挑戰變革」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高虹安薪水補發估104萬　內政部：由竹市府計算補發
幼兒園畢旅「澳門珠海4天3夜」　園方宣布取消
高二火球男飆152關門！　刷新紀錄
找代駕不鳥、2友拉不住！鹽酥鴨老闆爛醉硬開畫面曝
快訊／確定明天！高虹安重回新竹市政府上班
快訊／高虹安復職！　內政部證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新生代男星率「22歲團隊」奪1金3銀！　網讚爆：台灣之光

雲林某幼兒園規畫澳門、珠海親子畢旅惹議　園方宣布取消

抖音開直播帶貨「遭斷訊2次」！館長溫和解釋了：規矩都要遵守

立委揭「人為誤剪光纖」害誤點　高鐵：因竣工圖與實際不符

大豐收！4千尾「正頭烏」肥美現身　漁民開心進帳200萬元

為何一逛寶雅就有便意？網爆共鳴「便祕可多逛」　醫曝背後原因

新北4所非營利幼兒園聯合開幕　侯友宜：目標8年增300班、全國第一

國際掛號小包明年起取消簽收　中華郵政推3個月「每件減10元」

公視新任董事候選名單公布　朱宗慶、施振榮、舒米恩入列

絕ㄇ妮、居咪妮？　「Gemini怎麼念」官方曝正確發音

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：台灣政策「重稅打房、輕稅養地」｜地產詹哥老實說完整版 EP288

新生代男星率「22歲團隊」奪1金3銀！　網讚爆：台灣之光

雲林某幼兒園規畫澳門、珠海親子畢旅惹議　園方宣布取消

抖音開直播帶貨「遭斷訊2次」！館長溫和解釋了：規矩都要遵守

立委揭「人為誤剪光纖」害誤點　高鐵：因竣工圖與實際不符

大豐收！4千尾「正頭烏」肥美現身　漁民開心進帳200萬元

為何一逛寶雅就有便意？網爆共鳴「便祕可多逛」　醫曝背後原因

新北4所非營利幼兒園聯合開幕　侯友宜：目標8年增300班、全國第一

國際掛號小包明年起取消簽收　中華郵政推3個月「每件減10元」

公視新任董事候選名單公布　朱宗慶、施振榮、舒米恩入列

絕ㄇ妮、居咪妮？　「Gemini怎麼念」官方曝正確發音

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

味全龍合約即將到期！李多龍鬆口未來動向「已想好」　超暖告白台灣

日長債殖利率攀升掀蝴蝶效應　鷹歌大戰美降日升

沈春華認「走進日本地鐵就到害怕」　脫隊回飯店過程曝光

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

新生代男星率「22歲團隊」奪1金3銀！　網讚爆：台灣之光

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

WBC日本電視看不到！　Netflix討論戶外實況轉播方案引熱議

臺灣米糧精品伴手禮首展　桃園機場迎嘉義特色米餅

策進會經合會召開年度委員會議　許舒博：台港經貿關係密切

Rosé最愛吃的火鍋...

生活熱門新聞

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

孩子慶生「蛋糕實品一看傻眼」：被潑冷水！甜點店道歉

幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元！行程曝光

爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　原因暖哭全網

裝修公司買炸藥？顧立雄嗆1句讓他傻眼

青山王祭「電眼女警」　12秒執勤片吸萬人按讚

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

今變天！　「全台有雨」時間曝

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

搬到新竹住一年！她搖頭「只想逃」兩派吵翻

更多熱門

相關新聞

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

「國師」唐綺陽在臉書發文表示，今年2025年受到五星移位劇烈影響，許多人的生活「地動天搖」、親近的人變了、離開了，以為能成之事也化為烏有，「想必沒人好過」，幸好今年已經過去，2026將是「很嗨的年」。

12月17日星座運勢／牡羊求職秒錄取！

12月17日星座運勢／牡羊求職秒錄取！

12月16日星座運勢／天秤進財順利！

12月16日星座運勢／天秤進財順利！

12星座一周運勢12／15-12／21

12星座一周運勢12／15-12／21

12星座「最新運勢」　天蠍、射手人氣爆棚！

12星座「最新運勢」　天蠍、射手人氣爆棚！

關鍵字：

太歲生肖運勢丙午年艾菲爾

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

「最會推責任」星座Top3！

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面