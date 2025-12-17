　
社會 社會焦點 保障人權

王大陸「特權報案」內幕曝！想找閃兵頭子討債　刑警隊長全包辦

記者陳以昇／新北報導

藝人王大陸因不滿「閃兵集團」主嫌陳志明收他360萬元後失聯，涉嫌以非法手段取得對方個資而遭起訴。新北地方法院今（17日）開庭，傳喚當年負責製作筆錄的退休台北市刑大前小隊長林建甫出庭。檢察官質疑王大陸報案時享有「特權待遇」，不僅未依規定全程錄音錄影、一問一答，便宜行事，更在隊長辦公室內由劉居榮代理隊長直接提供嫌犯資料供指認，質疑辦案程序未依規定。

▼藝人王大陸替女友討債查個資遭起訴，今天新北地院開庭。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 藝人王大陸替女友討債查個資遭起訴，今天新北地院開庭。（圖／記者陳以昇攝，下同）

根據前小隊長林建甫的證詞，今年2月13日下午，王大陸在好友游翔閔陪同下，前往台北市刑大偵三隊報案。當天代理隊長劉居榮引導王大陸進入隊長辦公室，並稱這是「長官交辦案件」。當時並未在有錄音錄影狀況下做筆錄，而是在隊長辦公室內先以筆寫下王大陸所述的人事時地物，問完案情後才回到座位用電腦打筆錄，中途還被隊長詢問「筆錄怎麼打這麼久？」

檢察官在法庭上提出多項質疑，重點在於警方是否非法提供個資供藝人王大陸指認，依規定，警方提供照片指認時應提供包含嫌犯在內的「六宮格」照片供受害者辨識，但林建甫坦承是直接拿隊長劉居榮手機傳來的陳志明照片、個資給王大陸看，王大陸隨即指認「黑哥」就是陳志明，並在隊長室確認後完成簽名。

▼ 時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮抵達新北地院。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 藝人王大陸替女友闕沐軒討債查個資遭起訴，時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮抵達新北地院。（圖／記者陳以昇攝，下同）

檢察官也質疑做筆錄為何未遵守一問一答及全程錄音錄影規定？林建甫辯稱，王大陸是公眾人物，考量偵查隊辦公室常有記者進出，是為了避免造成不必要困擾，強調「並非便宜行事」，也不是享有特權。另林建甫表示王大陸原本不知嫌犯本名，是隊長劉居榮將陳志明的社群帳號、銀行轉帳的帳號及檔案照片傳給他，才完成後續指認。

王大陸目前因涉嫌非法取得陳志明個人資料遭到起訴，關鍵的陳志明個資王大陸是如何取得？林建甫的證詞雖然解釋了當天的報案細節，但「隊長辦公室做筆錄」與「跳過六宮格指認」等不合理流程，難免有給藝人特權及便宜行事疑慮。

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

王大陸個資法台北市刑大陳志明劉居榮

