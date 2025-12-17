　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／王大陸閃兵爆「查個資討債」3度開庭　女友抵達3分鐘後現身

記者陳以昇、黃資真／台北報導

藝人王大陸閃兵之案外案，直播主女友闕沐軒因被潘姓男子詐騙400多萬，王利用管道找人查個資，找到在獄中服刑的潘男討債，結果王與闕雙雙遭依違反個資法起訴。今(17日)全案第3度開庭，上午9時許王、闕與時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮3人先後抵達新北地院，面對媒體提問均沉默不語，快步走入。

▲▼ 藝人王大陸替女友討債買個資遭起訴，今天新北地院開庭。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲藝人王大陸為了替女友討債，利用管道查個資遭起訴，今天現身新北地院開庭。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲▼ 藝人王大陸替女友闕沐軒討債買個資遭起訴，今天新北地院開庭。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲女友闕沐軒一身黑抵達法院。

據了解，闕姓女友最早抵達新北地院開庭，3分鐘後王大陸便在2名律師左右陪同下現身，接著才是時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮。

回顧整起案件，王大陸閃兵案曝光後，王大陸因懷疑閃兵集團主嫌陳志明擺爛不幫他處理閃兵，尋求富二代好友游翔閔協助，游在今年2月13日連絡上與他交情好、時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，表示將帶王去報案，因此游、王在同天下午3時34分前往刑大。劉男為了查詢陳男個資，在登入智慧分析決策支援系統後，於查詢用途欄登載「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查出陳男詳細個人資訊後再拿手機拍下，傳給游男。

不僅如此，檢警又追查出案外案，發現王大陸的女友闕沐軒在直播時遭潘姓男子詐騙400多萬元，但潘僅入監服刑，未賠償損失，因此在王大陸幫助下又找上游，詢問是否有管道可以找到潘的家人要討債。為此，游又委託四海幫堂主、綽號為「小阿俊」的陳子俊，透過另名陳姓男子「買個資」，最終以1500元代價購入潘男家人的個資，由游回報給王、闕情侶檔。

▲▼ 藝人王大陸替女友闕沐軒討債買個資遭起訴，時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮抵達新北地院。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮涉嫌利用職權查詢欠債者資訊。（圖／記者陳以昇攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光
快訊／詹旺彬驚傳過世！　享年59歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

台中男「偷避震器插鐵軌」！4分鐘後普悠瑪經過...險釀重大事故

9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

趁室友泥醉...男大生性侵他女友！硬拗「被騎」判3年2月

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」　34歲騎士慘被輾死

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦重判25年求交保落空

2女騎士巷口險撞1人嚇到自摔　警揪出違停女駕駛肇責最大

騎士吃麻油雞被判酒駕入監　法官給機會：若再犯證明我的決定錯了

台1線枋寮段曳引車換車道！害自小客卡路邊護欄　1人受傷

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

台中男「偷避震器插鐵軌」！4分鐘後普悠瑪經過...險釀重大事故

9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

趁室友泥醉...男大生性侵他女友！硬拗「被騎」判3年2月

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」　34歲騎士慘被輾死

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦重判25年求交保落空

2女騎士巷口險撞1人嚇到自摔　警揪出違停女駕駛肇責最大

騎士吃麻油雞被判酒駕入監　法官給機會：若再犯證明我的決定錯了

台1線枋寮段曳引車換車道！害自小客卡路邊護欄　1人受傷

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

深圳16歲「烤雞少年月入萬元」　他笑：爸媽都不知道我賺這麼多

午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

56.6萬人開心！00929配息0.09元順利填息　明年1／14入帳

怨柯文哲被司法折磨一年　陳佩琪：我會講到進棺材那刻為止

控油、減鈉、多纖、少加工　冬季吃鍋進補掌握四原則暖胃不傷身

快訊／海神簽「約基奇前隊友」　塞爾維亞國手賽克維奇加盟

Rosé最愛吃的火鍋...

社會熱門新聞

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

23歲女清潔員才任職3個月　遭酒駕男撞死

國道一號深夜車禍　警車車尾遭撞爛

更多熱門

相關新聞

22歲男殺人動機曝！刑警找不到屍體「求土地公幫忙」找到了

22歲男殺人動機曝！刑警找不到屍體「求土地公幫忙」找到了

南投縣一名蔡姓男子7日晚間到枋寮派出所自首，他向警方供稱，自己2年前犯下殺人棄屍案。初步了解，22歲蔡男在南投犯案、彰化棄屍、屏東自首，但他為何殺了人後2年才自首，犯案後三地行動，仍有待警方進一步調查釐清。根據警方調查，蔡男疑似是向死者借錢不成，才會憤而將人勒斃。

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

CT AMAZE豪華陣容！小映自稱「古董級」

CT AMAZE豪華陣容！小映自稱「古董級」

巴西自由女神「慘遭斷頭」！12樓高巨像狂風中轟然倒塌

巴西自由女神「慘遭斷頭」！12樓高巨像狂風中轟然倒塌

軟銀女孩廖羿昕見證日本一！想推隊友臭豆腐

軟銀女孩廖羿昕見證日本一！想推隊友臭豆腐

關鍵字：

王大陸女友直播主討債闕沐軒個資法開庭影音

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面