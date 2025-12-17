快訊／王大陸閃兵爆「查個資討債」3度開庭　女友抵達3分鐘後現身

記者陳以昇、黃資真／台北報導

藝人王大陸閃兵之案外案，直播主女友闕沐軒因被潘姓男子詐騙400多萬，王利用管道找人查個資，找到在獄中服刑的潘男討債，結果王與闕雙雙遭依違反個資法起訴。今(17日)全案第3度開庭，上午9時許王、闕與時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮3人先後抵達新北地院，面對媒體提問均沉默不語，快步走入。

▲藝人王大陸為了替女友討債，利用管道查個資遭起訴，今天現身新北地院開庭。（圖／記者陳以昇攝，下同）



▲女友闕沐軒一身黑抵達法院。



據了解，闕姓女友最早抵達新北地院開庭，3分鐘後王大陸便在2名律師左右陪同下現身，接著才是時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮。

回顧整起案件，王大陸閃兵案曝光後，王大陸因懷疑閃兵集團主嫌陳志明擺爛不幫他處理閃兵，尋求富二代好友游翔閔協助，游在今年2月13日連絡上與他交情好、時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，表示將帶王去報案，因此游、王在同天下午3時34分前往刑大。劉男為了查詢陳男個資，在登入智慧分析決策支援系統後，於查詢用途欄登載「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查出陳男詳細個人資訊後再拿手機拍下，傳給游男。

不僅如此，檢警又追查出案外案，發現王大陸的女友闕沐軒在直播時遭潘姓男子詐騙400多萬元，但潘僅入監服刑，未賠償損失，因此在王大陸幫助下又找上游，詢問是否有管道可以找到潘的家人要討債。為此，游又委託四海幫堂主、綽號為「小阿俊」的陳子俊，透過另名陳姓男子「買個資」，最終以1500元代價購入潘男家人的個資，由游回報給王、闕情侶檔。

▲時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮涉嫌利用職權查詢欠債者資訊。（圖／記者陳以昇攝，下同）