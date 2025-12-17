結婚前提交往！癡情婦38萬現金幫愛人領包裹　險換來4包飲料

記者鄧木卿／台中報導

「以結婚為前提交往」這理由太好用！台中市49歲陳姓婦人在網路上結識1名香港情郎，2個月來不敵溫情攻勢，竟然將珍藏多年的36錢金飾變賣，籌了38萬元要拿去領回情郎所說的「重要包裹」，還好物流公司機警報案，警方一打開包裹，竟是4盒火龍果飲，原本充滿期待的陳婦先是驚愕、接著心碎落淚，但也慶幸錢沒被騙走。

▲▼癡情婦人拿38萬現金換4盒飲料，所幸被警方阻擋。（圖／民眾提供，下同）

陳婦陷入情網2個多月，不敵對方每天的噓寒問暖，同意代墊38萬元「重要包裹」的貨到付款，但因身上現金不夠，於是變賣36錢金飾湊足款項。

陳婦捧著38萬到物流公司一領取包裹，隨後就趕去公司上班，由於陳婦對包裹內容一問三不知，且金額龐大，物流人員察覺有異，機警地暫緩入帳並報警。

台中市警察局烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員李政鴻獲報後，隨即聯繫陳婦，請她下班後務必返回營業所釐清，一開箱，原本以為的定情貴重物品，竟是市價不到50元的4盒火龍果飲。

員警不但破解這起典型「假交友真詐財」手法，為確保人身及財產安全，還護送陳婦前往10公里外的銀樓贖回金飾，看著失而復得的金飾，她破涕為笑，頻頻感謝員警與物流人員的熱心幫忙。