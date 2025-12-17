30歲男漫步哈爾濱「小腿突噴血」　目擊者嚇：褲子都被鮮血浸透

▲哈爾濱中央大街。（圖／翻攝自微博／@哈爾濱中央大街）

記者廖翊慈／綜合報導

黑龍江哈爾濱一名30歲的遊客近日在零下二十度的天氣，下半身僅穿一件普通長褲，走在中央大街上，突因小腿出現劇烈疼痛，而痛苦蹲下，怎料小腿突爆血，血液滲透褲子，滴在覆蓋白雪的路面上，血液甚至在短短數秒內於地面凝固成薄冰，引發周邊路人驚呼連連。所幸，一旁有員警經過，迅速上前幫忙。

據《生命時報》報導，事發當時男子上身穿著厚實羽絨服，但下半身僅穿普通外褲，顯然未充分意識到東北冬季的寒冷強度。目擊者回憶，男子原本正常行走，突然捂住小腿蹲坐下，表情十分痛苦，褲腳邊緣迅速滲出暗紅血液，落在冰冷的青石板路面上立即凝結成大小不一的冰碴，「那畫面太嚇人了，好像電影場景一樣。」

▲員警迅速上前幫忙止血。（圖／翻攝自小紅書）

就在周遭遊客不知所措之際，正巡邏的員警立即上前查看，並透過對講機緊急呼叫急救箱。考慮到該名男子皮褲外側可能壓迫傷口，女警在急救箱抵達後，果斷剪開褲腳，剪開瞬間，大量積血瞬間湧出，現場民眾皆倒吸一口氣。員警隨後以彈力繃帶迅速加壓止血，同時不斷安撫男子情緒，避免其因疼痛及恐慌導致血壓波動。

救護人員抵達後，立即將男子送往醫院救治。經初步評估，男子原本就有靜脈曲張病史，而極寒環境下血管會劇烈收縮，如同被凍硬的橡皮筋一般，靜脈內壓力可瞬間增至平時的三至五倍。

醫生指出，當下氣溫低於零下20℃，低溫使凝血酶活性下降約40%，人體止血能力大幅降低，再加上血液黏稠度在寒冷中升高，這些因素疊加，使得脆弱的靜脈曲張血管不堪負荷而破裂，造成高壓噴射式出血。

▲哈爾濱大雪紛飛。（圖／CFP）

醫師另提醒，靜脈曲張患者的血管壁因長期淤血而變薄，厚度甚至只有正常血管的三分之一，加上瓣膜功能衰退，血液易回流停滯，若在寒冷天氣暴露過久，更容易發生破裂性出血，嚴重者可導致失血性休克。

該名男子經救治後已脫離生命危險，自述過去在溫暖地區曾出現過輕微破裂，但從未遇到如此嚴重情況。他向醫護人員坦言，「沒想到只是出來散步，竟會變成這樣。」

警方與醫師皆強調，極寒天氣下「下肢保暖比想像中更重要」，尤其是南方遊客常低估寒冷程度，僅穿薄褲是非常危險的行為。專家建議，東北冬季外出時務必穿著棉褲或保暖褲，確保雙腿溫度穩定，以避免血管因急速收縮而受損。

醫生呼籲，低溫環境對心血管及慢性病患者的危險遠高於一般認知，不僅會引發血壓波動，也可能造成心絞痛、中風、血栓等風險。