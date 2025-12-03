　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸東北學生冰上練習龍舟遭調侃　真相曝：就是冰上賽舟有裝冰刀

▲黑龍江東北石油大學學生在冰上練習「划龍舟」。（圖／翻攝極目新聞）

▲黑龍江東北石油大學學生在冰上練習「划龍舟」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

黑龍江大慶市近日出現學生在冰面上「划龍舟」的有趣畫面，引起網友們熱議。由於龍舟底部裝有冰刀，可在冰上快速滑行，因此被稱為「北方版龍舟」，也引來不少南北方網友互相調侃。東北石油大學證實，這是為運動會的項目「冰上龍舟」比賽所做的例行訓練。

▲黑龍江東北石油大學學生在冰上練習「划龍舟」。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，12月2日，有網友發視頻稱，他在黑龍江省大慶市的東北石油大學拍到有學生在冰上練習划龍舟，有網友調侃稱：「北方人不擅水戰，但冰上可以。」

目擊者透露，十多名學生分列「龍舟」兩側，依序揮動船槳，雖然，冰面較滑導致路線略有偏移，但因龍舟加裝冰刀，行進速度並不亞於水面比賽，讓不少留言戲稱「依然不走直線」、「南方隊要不要來挑戰冰上賽道」。

▲黑龍江東北石油大學學生在冰上練習「划龍舟」。（圖／翻攝極目新聞）

據了解，這支龍舟隊成立多年，根據東北石油大學官方消息指，校方將於12月下旬舉辦冰雪運動會，設置冰上保齡球、冰上龍舟、過桿挑戰、冰上拔河等多項活動，並持續推廣冰雪運動。該隊過去也曾參加大慶萬寶湖冰上龍舟邀請賽，與多支全國隊伍比拚。

2025年元旦冰上龍舟邀請賽中，共有來自廣州、浙江、香港、澳門等多地的18支隊伍參賽，而最終名列前茅的多為北方隊伍，南方傳統龍舟強隊則在冰上競賽中表現則相對吃力。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

哈爾濱「冰雪大世界」擴大到120萬平方公尺

哈爾濱「冰雪大世界」擴大到120萬平方公尺

2025至2026年黑龍江冬季冰雪旅遊百日行動記者會4日在哈爾濱召開，「冰雪大世界」作為每年中國冬季最大的旅遊亮點之一，今年為了迎接更多遊客的到來，景區占地從100萬平方公尺擴展到120萬平方公尺，成歷屆之最。

一夜入冬！中國多地將「斷崖式」降溫

一夜入冬！中國多地將「斷崖式」降溫

嘉藥水上活動社揚威國際勇奪新加坡龍舟賽冠軍

嘉藥水上活動社揚威國際勇奪新加坡龍舟賽冠軍

黑龍江現「水龍捲」奇觀 圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

黑龍江現「水龍捲」奇觀 圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

黑龍江綏化耗資1.5億建新客運站 10年未啟用！民眾擠殘破舊站等車

黑龍江綏化耗資1.5億建新客運站 10年未啟用！民眾擠殘破舊站等車

關鍵字：

龍舟冰上龍舟東北石油大學黑龍江冰雪

