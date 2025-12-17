控油、減鈉、多纖、少加工　冬季吃鍋進補掌握四原則暖胃不傷身

▲營養師傳授「控油、減鈉、多纖、少加工」聰明吃鍋四秘訣。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

隨著冬季氣溫逐漸下降，薑母鴨、麻辣鍋及多種特色湯底的火鍋都是民眾最喜愛的進補選擇，但往往隱藏「高油、高鈉、高熱量」等健康風險；營養師提醒，只要掌握「控油、減鈉、多纖、少加工」四大飲食原則，也能暖胃又不傷身。

傳統薑母鴨、麻油雞常以大量麻油與米酒爆香，湯面常浮著厚厚油脂，麻辣鍋則含牛油、辣油，油脂與鈉含量都偏高；衛福部南投醫院營養師毛柔壹建議，開動前先將湯表面的浮油撈除，且儘量少喝湯，尤其是煮過肉類、火鍋料後的湯，若想喝湯，可選擇一邊為麻辣，一邊為昆布、番茄或蔬菜等較清淡湯底的鴛鴦鍋，儘量取用清湯區。

另魚餃、貢丸、蛋餃、米血糕等加工火鍋料常含較多澱粉、油脂與添加物，不僅營養密度低，熱量也不容小覷；毛柔壹建議優先選擇原型蛋白質，如瘦肉、雞肉、豆腐、雞蛋、魚片，並多吃高麗菜、蘿蔔、茼蒿、菇類等蔬菜，增加纖維與飽足感。

而常見的沙茶醬、豆瓣醬、辣油、腐乳醬等醬料鈉含量偏高，讓許多人吃鍋時不知不覺就攝取「爆表」；毛柔壹建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等天然食材調味，搭配少量醬油、醋；若特別喜歡沙茶，建議僅取「一小匙」沾食，並運用檸檬汁或白醋提升風味，也能減少高鈉攝取。

毛柔壹強調，享受美食是生活樂趣，只要掌握食材比例、控制湯底與醬料用量，冬季進補也能吃得健康無負擔。