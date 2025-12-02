普發1萬剛下來就不見了！屏東男傻眼　真相曝光：前妻領走了

▲里港警方查出陳男前妻涉領取政府普發的1萬元現金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東鹽埔鄉陳姓男子日前兩度前往郵局，準備領取政府普發的 1 萬元現金，卻被告知款項已被不明人士從ATM領走，讓他急忙向里港警方報案。警方獲報立即追查，確認該筆普發金遭人以郵局金融卡在銀行ATM提領，並鎖定犯案地點位於鹽埔某24小時超商。警方調閱影像後驚見，盜領者竟是陳男的蘇姓前妻。雖然陳男表示不願提告，但因屬公訴罪，全案仍依竊盜罪嫌送辦，警方並呼籲民眾務必妥善保管個人證件與金融資料。

陳姓男子日前2次至郵局欲領取政府普發1萬元現金，均被告知該筆金額已遭不詳人士從提款機取走，里港警方獲報立即函文財政部確認該筆金額係以郵局金融卡於台新銀行的ATM所領出，復向該銀行查詢，確認遭盜領時間、地點為11月18日12時30分在某24小時連鎖超商鹽埔鄉加盟店，警方旋即調閱相關影像，查出盜領嫌犯為陳的蘇姓前妻。

陳男表示其郵局金融卡一直由前妻保管，且因久未使用帳戶被管制，以為無法由金融卡領取普發1萬元，才會前往郵局臨櫃領現，得知係前妻盜領後表示不願提出告訴，但因全案屬公訴罪，仍依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

該案為屏東縣首起普發1萬盜領案，里港警分局相當重視也迅速偵破釐清案情，警方提醒，領取普發1萬金融卡僅做為身分認證，只需要金融卡、健保卡號碼及身分證字號，即可至ATM領取，帳戶本身不會有金流顯示；另外，也提醒民眾務必妥慎保管金融帳戶、金融卡、健保卡、身分證等個人重要物品，切勿任意交付他人，避免遭不當使用甚至從事詐騙情事。