檢察官黃錦秋捲88會館案遭免除職務　轉任北檢觀護人確定

▲黃錦秋（中）因涉「88會所案」，遭免除檢察官職務，轉任北檢觀護人確定。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

前警政署政風室主任黃錦秋，2020年間兩度與多名警官到豪宅與銀樓地下室唱歌，遭法務部移送，也遭監察院彈劾送交懲戒法院職務法庭議處。職務法庭一審判處免除她的檢察官職務，轉任檢察事務官。案件上訴，職務法庭15日二審更加重，除了免職以外，要求她轉任台北地檢署觀護人，全案確定。

本案緣於2020年1月間警政署政風室於台北市衡陽路高級餐廳舉行尾牙，結束後由新北市刑大高層邀約，到信義區某豪宅續攤歡唱；當時豪宅招待所內設有撞球檯、籃球機與KTV設備，現場約有10人，除了黃錦秋以外，還有新北地檢署女檢察官王涂芝，其他人都是警察。

但事後卻爆發該處豪宅是「88會館」，負責人就是名模錢帥君的男友、人稱「洗錢大亨」的郭哲敏；另外銀樓地下室就是睿森銀樓負責人、人稱「洗錢教父」涂誠文的房屋。2名女檢察官出入不適當場所，引發喧然大波。最後法務部將黃錦秋移送監察院彈劾，並被移送職務法庭議處；另外王涂芝被移送檢察官人事審議委員會議處。

黃錦秋涉案部分經職務法庭一審審理後，將她重判免除檢察官職務、轉任檢察事務官。當時黃錦秋親自到庭聽判，聽到判決後她一臉洩氣，無奈的表示不能接受；更說「我打開了潘朵拉的盒子」、「我沒想到水這麼深」，僅因自己調查移送郭哲敏，就遭到此等對待，所以一定上訴。

全案上訴第二審，二審由懲戒法院院長林輝煌擔任審判長，全案於15日宣判。林輝煌指出，黃錦秋違失情節重大，應予懲戒；但因原審未及調查黃錦秋是否符合檢察事務官資格，以及並未敘明要轉任哪一個單位的檢察事務官，判決有違誤。因此職務法庭二審改判處黃錦秋免除檢察官職務、轉任台北地檢署觀護人。全案就此確定。