瑞士公投否決「強制女性服兵役」　超級富豪遺產稅未過關

▲瑞士11月30日舉行公投。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士11月30日公投結果出爐，以壓倒性票數否決「公民服務倡議」公投案，超過84%選民反對要求女性服兵役、加入民防隊或其他形式的提案，瑞士26個州無一支持此項倡議。

美聯社報導，在保持中立的瑞士，年輕男性被要求服兵役或加入民防隊伍，也能夠從事其他類型的服務，完全拒服兵役者須繳交免役費，女性則是自願參與。這項公民服務倡議提案則是要求所有瑞士公民都要服兵役，並把國安概念應用至軍事或民防服務以外領域。

支持者認為，每個人都應該為更強大、更有能力應對危機的瑞士承擔責任。但有議員抱持反對立場，主要原因在於成本問題，以及擔心這項措施會導致大量年輕人退出勞動市場，從而損害經濟。

政府則稱，軍隊和民防部門已有足夠人力，儘管強制女性服兵役可能被視為邁向性別平等，但這會對許多已承擔大量無償育兒、照護及家務工作的女性造成額外負擔。

這場公投的另項提案，是要針對超過5000萬瑞士法郎的個人捐贈或遺產徵收新國家稅，面臨50%稅率，但遭到否決，超過78%的人不挺這項公投案。政府也反對這項提案，認為一旦通過，可能促使約2500名最富有人士遷移他國。