　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑞士公投否決「強制女性服兵役」　超級富豪遺產稅未過關

▲▼ 瑞士公投。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士11月30日舉行公投。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士11月30日公投結果出爐，以壓倒性票數否決「公民服務倡議」公投案，超過84%選民反對要求女性服兵役、加入民防隊或其他形式的提案，瑞士26個州無一支持此項倡議。

美聯社報導，在保持中立的瑞士，年輕男性被要求服兵役或加入民防隊伍，也能夠從事其他類型的服務，完全拒服兵役者須繳交免役費，女性則是自願參與。這項公民服務倡議提案則是要求所有瑞士公民都要服兵役，並把國安概念應用至軍事或民防服務以外領域。

支持者認為，每個人都應該為更強大、更有能力應對危機的瑞士承擔責任。但有議員抱持反對立場，主要原因在於成本問題，以及擔心這項措施會導致大量年輕人退出勞動市場，從而損害經濟。

政府則稱，軍隊和民防部門已有足夠人力，儘管強制女性服兵役可能被視為邁向性別平等，但這會對許多已承擔大量無償育兒、照護及家務工作的女性造成額外負擔。

這場公投的另項提案，是要針對超過5000萬瑞士法郎的個人捐贈或遺產徵收新國家稅，面臨50%稅率，但遭到否決，超過78%的人不挺這項公投案。政府也反對這項提案，認為一旦通過，可能促使約2500名最富有人士遷移他國。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
布魯斯威利後事安排曝光　愛妻公開重大決定
TVBS民調／柯志恩領先3綠委「7至10個百分點」　小幅落後
55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光
新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前
喝許瑋甯喜酒…柯震東1舉動被酸「貴圈真亂」！穿搭也挨罵回擊了
獨／陸戰中尉排長中彈亡　母哭斷腸：我的心好痛
廁所激吻戲「偷情范少勳」遭圍攻！網罵：人家都結婚了 成語蕎首
無薪假破9千人！　3大廠新增通報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

日本超市賣整隻熊掌！黑毛、指甲超完整　價格曝光

不是醫師工程師！美成長最快10大職業　這2行年薪衝破400萬

餐廳升降突故障！一家四口懸吊「45公尺高空」2小時　驚險畫面曝

和談現曙光！　川普樂觀：有機會達協議「結束俄烏戰爭」

瑞士公投否決「強制女性服兵役」　超級富豪遺產稅未過關

緊盯烏俄！　彭博專欄：習近平恐向川普提出「28點台灣方案」

測DNA找到同父異母姊妹　女發現「2人擁9億賠償金」提告搶繼承

教宗良十四世重申　「巴勒斯坦建國」是以巴衝突唯一解

傳川普下「最後通牒」　要馬杜洛立即下台離開委內瑞拉

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

日本超市賣整隻熊掌！黑毛、指甲超完整　價格曝光

不是醫師工程師！美成長最快10大職業　這2行年薪衝破400萬

餐廳升降突故障！一家四口懸吊「45公尺高空」2小時　驚險畫面曝

和談現曙光！　川普樂觀：有機會達協議「結束俄烏戰爭」

瑞士公投否決「強制女性服兵役」　超級富豪遺產稅未過關

緊盯烏俄！　彭博專欄：習近平恐向川普提出「28點台灣方案」

測DNA找到同父異母姊妹　女發現「2人擁9億賠償金」提告搶繼承

教宗良十四世重申　「巴勒斯坦建國」是以巴衝突唯一解

傳川普下「最後通牒」　要馬杜洛立即下台離開委內瑞拉

彰化警凌晨處理交通事故　遭轎車撞傷送醫！又是酒駕釀禍

小紅書爆繞道用輝達晶片　彭博：美國金融圈警報大響

全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

公共出借首批補償金破千萬　創作者驚喜：像多領一筆普發金

黑五最後一天衝好市多　結帳「見隔壁推車」他驚：人擠人買這個？

斯文韓星遭控私生活淫亂！　她怒：帶我老公玩女人，家庭因他破碎

王心凌暖為香港火災哀悼！　自爆「心被掏空」吐黑暗心聲

布魯斯威利後事安排曝光！「死後捐出大腦」貢獻研究　家人證實宣布了

挺徐斯儉任副防長　顧立雄：他多次參與台美軍事交流

馬斯克：想做才做、不做也能活　AI將重新界定工作的必要性

向太公司「不可能給兒子」　計畫以後賣掉或給媳婦郭碧婷

國際熱門新聞

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫抓龍筋

晶片難回流　英特爾前CEO：台積電設廠也沒救

斯里蘭卡洪災153死　總統求國際社會援助

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

女學生行竊遭老闆瘋傳監視器畫面　羞愧輕生

賭場「狂撈2420萬」被盯上　夫妻被抓

宏都拉斯大選民調　「挺台」候選人領先

高市早苗內閣支持率高達75%！　連續2個月突破7成

中國禁令影響有限　日本業者照樣忙翻

剛逮201男同志！大馬再破地下淫窟　一片肉色

「台灣有事」兵推　日最壞情況4662人死傷

美「末日飛機」消失　疑執行秘密任務

斯里蘭卡增至334死！20年來最嚴重天災　130萬人受創

她一夜激戰2男懷雙胞胎　孩子竟不同爸

更多熱門

相關新聞

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

民進黨團幹事長鍾佳濱日前表示，既然藍、白上週通過公投法修法，恢復「公投綁大選」，民進黨將用「更大的民意」為藍、白的憲政鬧劇畫下句點；傳出民進黨黨團將在明年選舉發動公投案。對此，國民黨立委王鴻薇表示，她已經幫民進黨團寫好「公投三部曲」劇本了，這輸不起翻桌的劇本，民進黨真的永遠玩不膩。

徐翔聖資格賽獲養分　盼明年更穩定

徐翔聖資格賽獲養分　盼明年更穩定

藍推《國籍法》中配參政免放棄中國籍　綠黨團：公投發揮力量之時

藍推《國籍法》中配參政免放棄中國籍　綠黨團：公投發揮力量之時

2026春遊瑞士　最高第2人省1萬元

2026春遊瑞士　最高第2人省1萬元

烏、美將在瑞士會談　討論和平協議細節

烏、美將在瑞士會談　討論和平協議細節

關鍵字：

瑞士公投兵役

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

探12℃！　下波冷空氣時間曝

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面