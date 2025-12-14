　
社會 社會焦點 保障人權

國道驚見「飛簷走壁」！休旅車左側騎上護欄一路開　警曝原因

▲▼國道1號北向276公里13日驚見有小客車「飛簷走壁」。（圖／記者林東良翻攝）

▲駕駛上國道時身體不適，車子一路擦撞內側護欄行駛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

國道1號北向276公里13日驚見有休旅車「飛簷走壁」，該駕駛行駛在內側車道，將左側前後輪開上內側護欄上架高，車身傾斜一路往前行駛，讓路過車輛都相當驚嚇，急忙報警。對此，國道警回應，該駕駛為58歲陳姓男子，疑因身體不適擦撞內側護欄肇事，所幸送醫後並無大礙，經酒測也沒有酒駕情形。

網友將驚險畫面拍下PO上網，詢問「在高速遇到一台車飛簷走壁，這是什麼高科技嗎」，引發網友熱議「終於知道為什麼護欄上面會有很多線而且還是非常長」、「他在練習拍絕命關頭」、「這什麼神奇開法」。

更引人矚目的，當時該肇事車後面還有一輛白色小客車跟在後面，沿路好心閃燈保護示警。網友紛紛表示「最強大的是還有人敢可以開在它後面」、「白色賓士車打雙燈應該是保護那台車。內車道時速100以上。怕後面來車一不小心。就gg」、「然看出來大白是在示警，但不用這麼犧牲吧...」，大家也為白色賓士車駕駛的安全捏一把冷汗。

對此，國道公路警察局第四公路警察大隊回應，該「飛簷走壁」小客車車駕駛為58歲陳姓男子，他於13日21時18分許行經國道1號北向276公里時，疑因身體不適導致行駛擦撞內側護欄肇事，經送醫並無大礙，也沒有受傷。現場於22時03分排除，全線恢復通車，駕駛人無飲酒情形。

▲▼國道1號北向276公里13日驚見有小客車「飛簷走壁」。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼國道1號北向276公里13日驚見有小客車「飛簷走壁」。（圖／記者林東良翻攝）

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬
宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　《RM》成員全不知情
獨／直擊徐亨現身主持！　曝腦瘤治療進度
美大學槍擊2死9傷！　台灣博士生「關燈躲桌下2小時」
東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場
出門擺攤賣麵遇劫！男女車禍雙亡　在地人驚：撞擊聲超大

