「華爾街女神」母親盜刻3小姑印章偽造8.8億本票　5罪合併判6年

▲華爾街女神陳莉婷（右），與母親胡青青（中），因家暴殺人未遂案二審出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者葉品辰／台北報導

台北地方法院近日審結一起高額偽造本票案，有「華爾街女神」之稱的陳莉婷，其母胡青青被查出偽刻亡夫3名妹妹的印章，假冒小姑名義簽立5張本票，總金額高達8億8千多萬元，並向法院聲請強制執行，其中4件一度獲裁准。小姑們收到裁定後提告，最終確認本票債權不存在，北院認定胡青青犯下5件偽造有價證券罪，合併判處有期徒刑6年，可上訴。

判決指出，胡青青明知3名小姑與宏照科技公司及相關人員之間並無任何金錢往來或債權債務關係，卻未經同意或授權，偽刻3人印章，分別簽立面額介於4千9百萬元至5億8千9百萬元不等的本票，並於2022年8月至10月間，持本票向台北地院聲請強制執行。司法事務官僅進行形式審查，誤認本票為真，裁定其中4件准予強制執行，導致小姑們須提起抗告、聲請停止執行，並進一步提起確認本票債權不存在之訴，最終勝訴，才讓詐財行為未能得逞。

北院審理時，已另案入監服刑的胡青青坦承犯行，但始終未與被害人和解。法官認為，她的行為不僅意圖以高額偽造本票侵害親屬財產，還造成被害人無端承擔高額訴訟費用與長時間法律程序，並耗費司法資源，犯罪情節重大，且無可憫恕之處，最終依5罪分別量刑後，合併應執行有期徒刑6年，並宣告沒收5張偽造本票及相關印章。

胡青青與女兒陳莉婷過去亦曾因家產糾紛，持榔頭攻擊小姑頭部，二審今年2月依家暴殺人未遂罪各判8年徒刑，該案目前仍在更審中。