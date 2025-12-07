送32元電鍋算貪汙惹議！律師曝「案件盲點」：法官判決很佛心了





▲黃姓清潔隊員的背影。（圖／記者黃宥寧攝）



記者施怡妏／綜合報導

北市黃姓清潔隊員因將殘值僅剩32元的舊電鍋，轉送給拾荒婦人，被依貪汙治罪條例起訴，一審判3月、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，「巴毛律師」陳宇安表示，但在完整判決出爐後，認為法院已相當寬容。陳宇安表示，起初也感到不可置信，但看完判決後認為法官已相當寬容，「這是很標準的幽靈抗辯。」

「巴毛律師」陳宇安在粉專發文，最初看到相關新聞時，也覺得檢方起訴似乎太過嚴苛，但在詳閱判決內容後，整個案情明朗了。她指出，法官曾詢問黃男是否能找到當初受贈的拾荒婦人作證，黃男卻表示不知道對方住哪、聯絡不上。當被問到是否有購買新電鍋替換的發票時，黃男也表示「沒留下來」，讓整段供詞充滿疑點。

「這在法律上是很標準的幽靈抗辯，就是這個拾荒婦人跟鬼一樣，到底存不存在都不知道，誰知道他是真的送給拾荒婦女，還是拿回家用？」陳宇安坦言，法官採信黃男的說法給予緩刑，已經很寬容了，「另外，黃男雖然是清潔隊員，但他是約聘職工，褫奪公權不會影響他工作喔。」

陳宇安指出，黃男所涉的是《貪汙治罪條例》第6條第1項第3款，是法定最輕本刑五年以上的重罪。但法院考量他有自白、繳回犯罪所得，且涉案金額低於5萬元，又再依《刑法》第59條減刑，最後判處三個月徒刑、緩刑兩年，「東減西減，還要被罵恐龍法官有夠可憐。」

陳宇安最後呼籲，大家別再說要幫黃男出律師費上訴，「這種判決已經很佛心了，要是檢察官也上訴，高院法官要不要採信他這套幽靈抗辯還不知道咧。」