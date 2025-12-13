　
社會 社會焦點 保障人權

逢甲女大生抽成遭拒　嗆炸雞店老闆「沒打狂犬疫苗」律師曝下場

▲學生po文希望能當面向老闆道歉。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）

▲炸雞店老闆拒絕學生無本抽2成，結果被嗆「是不是沒打狂犬疫苗」。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）

記者柯沛辰／綜合報導

台中逢甲大學行銷系學生日前在一家餐廳二樓舉辦活動，以活動人潮會經過樓下炸雞店為由，向老闆遊說抽取20％利潤，結果遭老闆拒絕，氣得PO文痛罵「是不是沒打狂犬疫苗」遭炎上。律師指出，女學生這句話恐已涉及公然侮辱罪。

一名女學生在Threads發文抱怨，早就知道炸雞店老闆的個性，所以派出最有禮貌的學生去談合作，「結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣？瘋狂跳針、態度超爛，有想過他可能不會接受合作，但沒想到會那麼靠X，只能說禮貌待人啦，而且平常名聲就沒多好了。」貼文一出，立刻遭到炎上。

對此，炸雞店老闆PO文回擊，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？叫她（他）們不要買我炸雞拜託。更別自往臉上貼金說知道我的個性，地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣。」

主辦團隊解釋，活動當天人流會經過炸雞店門口，雙方若合作能創造雙贏，才會談分潤，希望可以八二分帳，細節可以再討論。團隊強調，他們全程都保持禮貌，但遭老闆多次打斷，甚至被告知「叫你們的客人不要來買」。

不過，團隊貼文依舊被罵翻，最後不得不刪文，再次發出新的道歉聲明，「向Jimmy先生及店家致上最深的歉意，事件發生後，我們已請該組員撤下個人不當與偏激的貼文。」

根據《TVBS》報導，律師陳頂新提醒，女學生貼文中那一句「是不是沒打狂犬疫苗」，影射老闆是狗，已經有貶損他人名譽之意，若老闆提告，可能成立刑法309條的公然侮辱罪，喊話別一時衝動失言，反倒吃上官司。

