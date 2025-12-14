基隆快速道路匝道人影竄出！Uber閃不過　女童左手臂、膝蓋擦傷

▲北市基隆快速道路敦化南路匝道發生一起轎車擦撞女學童的車禍。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

12日晚間9時25分許，北市大安區基隆高架下敦化南路匝道口發生一起交通事故。一名在附近就讀國小女學生要穿越基隆路，打算到對面搭公車返家，未依規定行走行人穿越道，遭準備下快速道路匝道的職業小客車擦撞，所幸僅女學童僅左手臂、膝蓋擦傷，送醫後並無大礙。

大安警方獲報到場調查，高姓女學生（12歲）當時自臥龍街由東往西步行，欲穿越基隆路二段前往對向公車站搭車返家，途中疑似擅自穿越基隆高架下敦化匝道排水孔通道，未走行人穿越道，遭一輛由基隆高架準備下敦化南路匝道的Uber擦撞，駕駛陳男（42歲）雖立方向盤左打閃避，車輛右側車身仍擦撞到女學童左側身體。

警方獲案派員到場處理，女學童左側身體及手腳有擦挫傷，隨即送往北醫急診治療，所幸女學生意識清楚，無生命危險。事故造成小客車右側車身及後視鏡毀損，駕駛酒測值為0，陳男駕行照狀態正常。

大安警方表示，本案依A2類交通事故成案處理，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。警方借此案例呼籲民眾，穿越道路時務必遵循交通號誌、標誌及標線，行走行人穿越道；駕駛人須注意前方路況建立防禦駕駛觀念，以降低事故發生風險。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產