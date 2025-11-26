再一口就沒命！失智婦誤飲寶特瓶內分裝農藥　躺加護19天獲救

▲73歲南投婦人誤飲裝在600C.C.寶特瓶（右2）中的農藥，緊急送醫急救撿回一命。（圖／翻攝「環境部一次用產品源頭減量宣導網」）

記者高堂堯／南投報導

73歲婦人患有失智症，日前竟誤將家人因務農而以寶特瓶分裝存放的農藥當成茶飲喝下，導致嚴重有機磷中毒，所幸經衛福部南投醫院團隊運用「連續性靜脈血液透析過濾術 (CVVHDF)」穩定生命徵象，婦人在加護病房接受照護19天後，目前已成功脫離呼吸器、意識恢復清醒，準備出院。

據了解，該名婦人長期接受腹膜透析治療（俗稱洗腎），同時因患有失智症，認知功能較弱，事發當日又因口渴，看見家中角落放置的600c.c.裝寶特瓶，誤以為是茶水便直接喝了一口，沒想到瓶內竟是家人分裝剩餘的有機磷農藥，家人發現後立即將其送至南投醫院急診室。

南投醫院腎臟科醫師葉哲廷表示，患者到院時已出現典型的有機磷中毒症狀，包括意識不清、心搏過緩，以及呼吸道分泌物急劇增加，且因患有末期腎臟病、中毒後併發休克與乳酸中毒，有機磷中毒也可能伴隨癲癇發作，醫療團隊立刻捨腹膜透析、改採更精密的「連續性靜脈血液透析過濾術 (CVVHDF)」。

葉哲廷解釋，該項技術常用於急重症患者，能以溫和且連續的方式清除體內毒素與矯正酸中毒，同時避免傳統血液透析可能造成的血壓波動，經加護病房連日搶救與抗癲癇藥物治療，婦人生命徵象終於穩定；另恐有機磷中毒引發「中間症候群 」、導致呼吸肌無力，院方在患者成功拔除呼吸管後，立即會診復健科進行床邊復健，協助患者強化肌力、找回生活自理能力，神經內科以及身心科醫師也同步評估其因失智症和誤食農藥導致驚嚇後的認知狀況與情緒反應。

院方說明，市售常見的高濃度有機磷農藥原液，只要一口量（約15至30c.c.），就會導致呼吸衰竭與嚴重神經學症狀，約兩口以上或半瓶（30至50 c.c.）就足以致死，但也所幸婦人喝的並非毒性更猛烈的巴拉刈等藥種，才有機會保住一命。

南投醫院院長洪弘昌表示，南投屬農業大縣、農藥使用頻繁，特別呼籲民眾切勿使用寶特瓶或食品容器分裝農藥，應保留原包裝並上鎖，放置於兒童與失智長者無法取得處；若不幸發生誤食，應立即持農藥瓶罐就醫，協助具完整急重症毒藥物治療能力的該院團隊辨識毒物成分、爭取黃金搶救時間。