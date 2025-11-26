　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

再一口就沒命！失智婦誤飲寶特瓶內分裝農藥　躺加護19天獲救

▲73歲南投婦人誤飲裝在600C.C.寶特瓶（右2）中的農藥，緊急送醫急救撿回一命。（圖／翻攝「環境部一次用產品源頭減量宣導網」）

▲73歲南投婦人誤飲裝在600C.C.寶特瓶（右2）中的農藥，緊急送醫急救撿回一命。（圖／翻攝「環境部一次用產品源頭減量宣導網」）

記者高堂堯／南投報導

73歲婦人患有失智症，日前竟誤將家人因務農而以寶特瓶分裝存放的農藥當成茶飲喝下，導致嚴重有機磷中毒，所幸經衛福部南投醫院團隊運用「連續性靜脈血液透析過濾術 (CVVHDF)」穩定生命徵象，婦人在加護病房接受照護19天後，目前已成功脫離呼吸器、意識恢復清醒，準備出院。

據了解，該名婦人長期接受腹膜透析治療（俗稱洗腎），同時因患有失智症，認知功能較弱，事發當日又因口渴，看見家中角落放置的600c.c.裝寶特瓶，誤以為是茶水便直接喝了一口，沒想到瓶內竟是家人分裝剩餘的有機磷農藥，家人發現後立即將其送至南投醫院急診室。

南投醫院腎臟科醫師葉哲廷表示，患者到院時已出現典型的有機磷中毒症狀，包括意識不清、心搏過緩，以及呼吸道分泌物急劇增加，且因患有末期腎臟病、中毒後併發休克與乳酸中毒，有機磷中毒也可能伴隨癲癇發作，醫療團隊立刻捨腹膜透析、改採更精密的「連續性靜脈血液透析過濾術 (CVVHDF)」。

葉哲廷解釋，該項技術常用於急重症患者，能以溫和且連續的方式清除體內毒素與矯正酸中毒，同時避免傳統血液透析可能造成的血壓波動，經加護病房連日搶救與抗癲癇藥物治療，婦人生命徵象終於穩定；另恐有機磷中毒引發「中間症候群 」、導致呼吸肌無力，院方在患者成功拔除呼吸管後，立即會診復健科進行床邊復健，協助患者強化肌力、找回生活自理能力，神經內科以及身心科醫師也同步評估其因失智症和誤食農藥導致驚嚇後的認知狀況與情緒反應。

院方說明，市售常見的高濃度有機磷農藥原液，只要一口量（約15至30c.c.），就會導致呼吸衰竭與嚴重神經學症狀，約兩口以上或半瓶（30至50 c.c.）就足以致死，但也所幸婦人喝的並非毒性更猛烈的巴拉刈等藥種，才有機會保住一命。

南投醫院院長洪弘昌表示，南投屬農業大縣、農藥使用頻繁，特別呼籲民眾切勿使用寶特瓶或食品容器分裝農藥，應保留原包裝並上鎖，放置於兒童與失智長者無法取得處；若不幸發生誤食，應立即持農藥瓶罐就醫，協助具完整急重症毒藥物治療能力的該院團隊辨識毒物成分、爭取黃金搶救時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女客「內用喝飲料」消化道灼傷！　麥當勞：檢視設備操作正常
快訊／台中社區大樓男子墜落　壓扁花圃無生命跡象
沒了陸客！一票遊日台人「開始檢討台灣奧客」　日人吐真實心聲
快訊／狂砍二房東297刀「整臉破碎」亡　房客遭判19年
快訊／湖子內重劃大火！焦黑濃煙竄空　警消出動機器人
「世界最強」女大力士是男的！　主辦宣布：剝奪冠軍資格

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

名模吞上億善款獲交保卻「卡關」　淚灑法庭能否翻盤關鍵曝光

男在大陸捅死同鄉！賠人民幣20萬回台又被起訴　還要再付15萬

瓦解不定時炸彈！唾液快篩3分鐘讓毒蟲「人車分離」

快訊／台中社區大樓男子高處墜落　壓扁花圃無生命跡象搶救中

見證賭性堅強的時刻！普發1萬秒衝...車禍斷手男獨臂「十八啦」

台東首例！毒品唾液快篩正式上路　騎士蛇行遭攔驗出安毒陽性

快訊／狂砍失明二房東297刀「整臉破碎」亡　好賭房客一審判19年

武陵農場露營慘摔！女跌入坑洞左肩骨折　業者負半責判賠20.7萬

快訊／嘉義湖子內重劃大火！焦黑濃煙竄空　警消出動機器人馳援

再一口就沒命！失智婦誤飲寶特瓶內分裝農藥　躺加護19天獲救

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

名模吞上億善款獲交保卻「卡關」　淚灑法庭能否翻盤關鍵曝光

男在大陸捅死同鄉！賠人民幣20萬回台又被起訴　還要再付15萬

瓦解不定時炸彈！唾液快篩3分鐘讓毒蟲「人車分離」

快訊／台中社區大樓男子高處墜落　壓扁花圃無生命跡象搶救中

見證賭性堅強的時刻！普發1萬秒衝...車禍斷手男獨臂「十八啦」

台東首例！毒品唾液快篩正式上路　騎士蛇行遭攔驗出安毒陽性

快訊／狂砍失明二房東297刀「整臉破碎」亡　好賭房客一審判19年

武陵農場露營慘摔！女跌入坑洞左肩骨折　業者負半責判賠20.7萬

快訊／嘉義湖子內重劃大火！焦黑濃煙竄空　警消出動機器人馳援

再一口就沒命！失智婦誤飲寶特瓶內分裝農藥　躺加護19天獲救

名模吞上億善款獲交保卻「卡關」　淚灑法庭能否翻盤關鍵曝光

大陸宣布重映台片《賽德克巴萊》！13年前刪減130分鐘…首放完整版

王世堅：能當一日市長就很開心　台北是首都「我不會爭取也不敢奢望」

漲勢吃滿、稅率划算　41.9%屋主等滿5年才脫手

台旅客阿布達比轉機遭帶走失聯　李奇嶽：只能找當地律師解決

李多慧徵YT製作人「年送3萬元機票、生日禮金1萬」！超狂福利曝

製鞋旺季來億、鈺齊營運看俏　疑慮消弭成衣訂單回溫

十三F大咖出招！AI聚焦分歧　從單押科技股到雙核心布局

季線上下贏的策略　抓住起漲＆出貨的優勢關鍵時刻

高雄「這類房型」成票房毒藥！驚人數據曝光　專家：餓成皮包骨

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

社會熱門新聞

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

獨／裝甲兵八唐縱走失聯6天　尋獲比大拇指畫面曝

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

台旅客阿布達比轉機遭警帶走失聯3天　家屬PO文求助

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

裝甲兵卡在山谷6天　狂吹「救命神器」被聽見

更多熱門

相關新聞

以為亂丟垃圾！一看充電器　「真相逆轉」

以為亂丟垃圾！一看充電器　「真相逆轉」

很多人使用充電器時，都曾碰過「插不住」的狀況，為此感到煩惱不已。近日就有網友發文表示，他在桃園機場時，本以為有人亂丟寶特瓶，結果沒想到，這竟然是「生活小妙招」，可以完美撐住充電器！貼文曝光後，引起網友討論。

失智癲癇一發病「強制駕照審查」　未通過最快明年上半年追回駕照

失智癲癇一發病「強制駕照審查」　未通過最快明年上半年追回駕照

楊貴媚號召援手「撐起家的形狀」

楊貴媚號召援手「撐起家的形狀」

海巡金馬澎分署力堵非洲豬瘟　攔截陸製農藥、1公噸螺螄粉

海巡金馬澎分署力堵非洲豬瘟　攔截陸製農藥、1公噸螺螄粉

雞蛋驗出芬普尼　彰化文雅畜牧場停止出貨

雞蛋驗出芬普尼　彰化文雅畜牧場停止出貨

關鍵字：

寶特瓶農藥失智有機磷連續性靜脈血液透析過濾術

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面