蓮霧開花結果　高雄區農改場籲農友留意病害防治時機

▲蓮霧套袋。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

目前正值高屏地區蓮霧的花果期，為避免因下雨高濕而提高果實病害風險，高雄區農業改良場 籲請農友注意防範蓮霧果實病害，落實清園工作，以降低園區的病原菌密度；並於套袋前選擇正確的藥劑防治，並妥善套袋，套袋時袋口應緊密收合避免雨水滲入，以降低蓮霧果實受害的機率。

高雄農改場羅正宗場長指出，高屏地區秋冬季一般較為乾燥少雨，但當鋒面過境時仍偶有降雨情形，增加蓮霧果實罹病風險，影響農友收成。蓮霧果實於連續降雨後，易受到果腐病菌、黑腐病菌及炭疽病菌感染。

蓮霧病原菌可殘存在落果及枯枝落葉上，若遇雨水飛濺傳播，會順著果柄滲入套袋內引發病害。果實受感染後又可產生大量孢子，為防範蓮霧病害，農友務必落實清園工作，隨時清除罹病枝條、落葉及落果。此外避免使用重複利用的紙袋，並仔細將袋口包覆完全，以減少雨水滲入時將病原菌帶入。枝條亦需適當修剪，使果園通風良好，不僅可減少病害發生，也有利於藥劑防治作業。

羅場長強調，施藥防治時應對症下藥，並輪用不同作用機制藥劑，以避免病原菌產生抗藥性。此外，應選用政府核准藥劑，例如選用39.5%扶吉胺水懸劑可防治炭疽病、38%白列克敏水分散性粒劑則可防治果腐病、62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑可同時防治果腐病和炭疽病。

選用藥劑可參考農藥資訊服務網（https://pesticide.aphia.gov.tw/information/Query/Bug）與植物保護資訊系統（https://otserv2.acri.gov.tw/ppm/）的核准用藥。農友在蓮霧病害之鑑定與防治上若有任何問題，可逕洽高雄農改場植物保護研究室，研究人員將全力提供協助。