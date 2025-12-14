民眾投訴金門水頭港舊e-Gate卡關還遭官員怒吼　國境隊：誤會

▲民眾投訴通關時遭移民署官員怒斥，移民署國境事務大隊表示是誤會。（圖／記者鄭逢時攝，下同）

記者鄭逢時、郭玗潔／金門報導

一名王姓民眾在水頭碼頭使用舊式e-Gate準備通關時，機器突然卡關，正不知所措時，一旁的移民署官員疑似因處理機器故障感到不耐，對著民眾高聲喊：「不能走就不要走！」，民眾覺得遭到官員怒吼，於13日委屈投訴。對此，移民署國境事務大隊解釋，因現場環境吵雜，同仁在引導旅客時有時會不自覺提高音量，因而造成誤解。

國境隊表示，水頭港現行使用的第一代e-Gate設備，服役年限已超過14年，在人臉辨識效能上較新世代系統為低，部分旅客需輔以指紋辨識，通關成功率才會提高。若遇辨識失敗情形，現場人員將引導旅客改走人工查驗櫃檯，或協助重新辦理註冊，以確保通關順利。

針對外界質疑現場人員態度問題，國境隊說明，碼頭大廳環境較為吵雜，同仁在引導旅客時有時會不自覺提高音量，可能因此造成誤解。後續將加強人員在音調與用語上的教育訓練，提升服務的友善度與溝通品質。

國境隊也指出，因應水頭港新旅客服務中心即將啟用，目前正進行第三代自動通關閘道的搬遷作業，過渡期間通關動線與設備調整，難免帶來不便。為降低影響，已增開人工查驗櫃檯並加派人力協助引導，期盼旅客體諒配合，共同完成新舊系統交接。