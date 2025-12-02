宣揚武統又挺中共執政！中配錢麗「遭廢止依親居留」　移民署證實

▲陸配錢麗因經營解放軍臉書社團及鼓吹武統被註銷台灣身分。（圖／翻攝台北市政府）

記者閔文昱／綜合報導

中國籍配偶、華碩員工錢麗因在臉書經營「中國人民解放軍」粉絲專頁、宣揚武統言論，先前已遭內政部等機關認定危害國家安全與社會安定之虞，並撤銷其台灣身分與戶籍。近期她又在社群發文要求「給中國共產黨一個在台執政機會」，再度引發強烈輿論爭議。內政部移民署今（2）日證實，經跨部會審查後，已廢止她的依親居留許可，並於昨日正式送達通知。

移民署表示，錢麗在依親居留期間多次散布武統、支持中共政權統一台灣等言論，違反《大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》第14條第1項第4款，因此依法廢止居留許可。依親居留被撤銷後，她在台的工作權、勞健保資格及社會福利也因此失效；至於能否繼續在台停留，將視後續個案情況由主管機關認定。

錢麗則在臉書喊冤，宣稱遭「政治迫害」，強調會於30天內提起行政訴願，並要求內政部、行政院負擔賠償。她更主張自己「只是支持解放軍威懾台獨」，並非主張武統，但官方審查資料卻指出，她多次發表消滅中華民國、支持中共統一台灣等激烈言論。

對於錢麗「請給中國共產黨在台執政機會」的最新發言，民進黨團痛批「史無前例」。幹事長鍾佳濱指出，她能在台灣自由批評總統賴清德，但中國人民卻不敢在中國批評習近平，痛斥此發言完全證明她對民主制度的誤解。副幹事長沈伯洋更直言，鼓吹消滅中華民國本屬非法行為，遭依法處置卻稱為「政治迫害」，已成為不良風氣。

移民署強調，錢麗若後續在台有其他違法情事，各機關將依法處理；至於其在台停留期限、是否需離境，將依後續審查與法令規定裁定。同時，也提醒大陸配偶在台期間應遵守相關法律，以維護社會安定與國安利益。