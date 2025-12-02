　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宣揚武統又挺中共執政！中配錢麗「遭廢止依親居留」　移民署證實

▲▼陸配錢麗喪失台灣身分，仍享有勞健保。（圖／翻攝台北市政府）

▲陸配錢麗因經營解放軍臉書社團及鼓吹武統被註銷台灣身分。（圖／翻攝台北市政府）

記者閔文昱／綜合報導

中國籍配偶、華碩員工錢麗因在臉書經營「中國人民解放軍」粉絲專頁、宣揚武統言論，先前已遭內政部等機關認定危害國家安全與社會安定之虞，並撤銷其台灣身分與戶籍。近期她又在社群發文要求「給中國共產黨一個在台執政機會」，再度引發強烈輿論爭議。內政部移民署今（2）日證實，經跨部會審查後，已廢止她的依親居留許可，並於昨日正式送達通知。

移民署表示，錢麗在依親居留期間多次散布武統、支持中共政權統一台灣等言論，違反《大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》第14條第1項第4款，因此依法廢止居留許可。依親居留被撤銷後，她在台的工作權、勞健保資格及社會福利也因此失效；至於能否繼續在台停留，將視後續個案情況由主管機關認定。

錢麗則在臉書喊冤，宣稱遭「政治迫害」，強調會於30天內提起行政訴願，並要求內政部、行政院負擔賠償。她更主張自己「只是支持解放軍威懾台獨」，並非主張武統，但官方審查資料卻指出，她多次發表消滅中華民國、支持中共統一台灣等激烈言論。

對於錢麗「請給中國共產黨在台執政機會」的最新發言，民進黨團痛批「史無前例」。幹事長鍾佳濱指出，她能在台灣自由批評總統賴清德，但中國人民卻不敢在中國批評習近平，痛斥此發言完全證明她對民主制度的誤解。副幹事長沈伯洋更直言，鼓吹消滅中華民國本屬非法行為，遭依法處置卻稱為「政治迫害」，已成為不良風氣。

移民署強調，錢麗若後續在台有其他違法情事，各機關將依法處理；至於其在台停留期限、是否需離境，將依後續審查與法令規定裁定。同時，也提醒大陸配偶在台期間應遵守相關法律，以維護社會安定與國安利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吊車大王「擁4妻內幕」曝光！　鬆口翻牌過程：白天體力最好
「日本美女」照吸1億人觀看！　真實身分驚呆
獨／32元電鍋讓清潔員被告、推動修法　他替這城市辛苦了36年
一天大便5次！半年後他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宣揚武統又挺中共執政！中配錢麗「遭廢止依親居留」　移民署證實

美中暫緩期！外交部：川普管控戰略競爭之際　仍展現對台政策立場延續

中國稱台灣沒有外交部長　外交部反擊：中國無從抹煞台灣主權獨立事實

藍白要求賴清德赴立院「即問即答」　總統府：違憲要求！遺憾

批評大罷免操盤惹議　吳怡農自我反省：改善跟大眾溝通方式

耍官威！北市專委遭爆踹桌羞辱市場攤商　蔣萬安認：動作不妥

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長　待藍決定民調方式推最強人選

離譜！太子詐騙集團竟申請失業給付　北市勞動局：有23人登記

立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

幕後／不想作球給賴清德！　國情報告藍設高門檻「看總統誠意多大」

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

宣揚武統又挺中共執政！中配錢麗「遭廢止依親居留」　移民署證實

美中暫緩期！外交部：川普管控戰略競爭之際　仍展現對台政策立場延續

中國稱台灣沒有外交部長　外交部反擊：中國無從抹煞台灣主權獨立事實

藍白要求賴清德赴立院「即問即答」　總統府：違憲要求！遺憾

批評大罷免操盤惹議　吳怡農自我反省：改善跟大眾溝通方式

耍官威！北市專委遭爆踹桌羞辱市場攤商　蔣萬安認：動作不妥

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長　待藍決定民調方式推最強人選

離譜！太子詐騙集團竟申請失業給付　北市勞動局：有23人登記

立院三讀制定「健保資料管理條例」　特定目的外擅自利用可罰1千萬

幕後／不想作球給賴清德！　國情報告藍設高門檻「看總統誠意多大」

怕兒子「GG太小」交不到女友！媽媽帶到泌尿科求助　醫見尺寸愣了

東北風連襲一周「濕⭢乾⭢濕」！北台急凍剩12度　還有颱風將生成

快訊／高雄88歲婦走失家屬嚇壞報案！「遺體在排水溝內」被尋獲

善用嗅覺引導！五股動物之家志工訓練師　助收容犬重拾安全感

貝克漢戴的11萬沙丘色帝舵表大賣　帥氣現身F1賽場

「8大警訊」提醒你代謝變慢！　營養師教你「這樣做」身體重新開機

強化海空監偵！海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

OnlyFans因工作被家族排擠！外婆一聽「月收310萬」態度變了

王家梁狂嗑16oz起司牛肉堡＋炸雞　曝「放縱餐」關鍵：一餐不會走樣

宣揚武統又挺中共執政！中配錢麗「遭廢止依親居留」　移民署證實

【助人的默契】新竹車禍28歲女遭車壓　路人默默衝上前合力抬車

政治熱門新聞

陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元也認同

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

離譜！太子集團竟申請失業給付　勞動局證實了

清潔隊員送電鍋判褫奪公權　北市環保局說話了

柯文哲喊搜索賴清德家　周玉蔻：只會搜到累積超過1億的捐款收據

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

藍白剛擋下1.25兆國防預算　中共下午2時起實施「實彈射擊」

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

世運演唱會免場租　白喬茵：應有落日條款

中配錢麗喊「給共產黨在台執政機會」　民進黨團驚：真是史無前例

更多熱門

相關新聞

陸駐港國安公署：反中亂港分子利用災民

陸駐港國安公署：反中亂港分子利用災民

香港宏福苑大火在成上百人身亡，有民眾發起連署，要求成立獨立調查委員會徹查此案，但發起人卻遭到港警國安處拘捕。大陸駐港國安公署29日更指出，有「反中亂港分子」惡意攻擊特區政府救援工作，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，「他們挾民痛、忤民意，妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回『修例風波』亂局。」

北京觀望2028台美大選　武統威脅暫時降溫

北京觀望2028台美大選　武統威脅暫時降溫

11月29日起紐西蘭旅客享自動通關

11月29日起紐西蘭旅客享自動通關

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

賴清德證實北京2027年侵台？　總統府駁斥：錯誤的片面解讀

王世堅支持提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

王世堅支持提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

關鍵字：

標籤:陸配武統移民署台灣身分國安

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面