台紐旅遊互惠新里程碑！11月29日起紐西蘭旅客享自動通關

▲移民署將於29日啟動紐西蘭民眾來台可享自動通關。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣紐旅遊互惠邁入新里程碑！內政部宣布，今年11月29日起，紐西蘭旅客來台灣將可使用自動通關（e-Gate）。內政部長劉世芳將於當日與紐西蘭商工辦事處代表梁思齊、外交部及觀光署代表、移民署署長林宏恩共同啟動儀式，宣告紐西蘭來臺民眾自動通關機制正式啟用。

移民署表示：此次啟用典禮結合移民節活動，邀請多國嘉賓見證台灣紐友好深化。紐西蘭以自然純淨聞名，與同樣擁有多元文化與壯闊山林的台灣灣相互呼應，典禮主視覺更以兩座島嶼並列象徵互動緊密。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣各國際機場與港口共設置121座自動通關設備。符合條件的紐籍旅客——持有晶片護照、效期6個月以上、年滿12歲且身高120公分以上——即可免費註冊使用，大幅縮短入境時間。加上台灣自10月1日起全面改為線上填寫入境登記表，旅客抵台灣即可享受更高效的入境流程。

移民署署長林宏恩表示，台灣灣正積極打造智慧邊境，此次與紐西蘭互惠使用自動通關，將讓雙邊觀光、商務與教育交流更加便利。未來也將持續與更多國家拓展合作，讓外籍旅客「來台灣就像回家一樣方便」。

獨／豪宅雙屍美女藥頭正面曝 疑48小時「馬拉松極樂趴」奪2命

太子集團層峰派對淫亂內幕曝 總務長出口海量台灣女模網紅性服務

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」