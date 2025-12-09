　
地方 地方焦點

2025德妮嗨派對」西遊記登場！　三大沉浸式遊戲館吸引近千組親子闖關

▲今年德妮嗨派對以「種萌伴大鬧火焰山」為主題，三大遊戲館吸引大量親子闖關。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025德妮嗨派對」6、7日在台南新光三越新天地小西門廣場與廣三公園國泰廣場盛大展開，被家長公認為台南年度最大嬰幼兒親子盛典，今年活動以德妮幼教機構自創 IP「種萌伴大鬧火焰山」為主軸，將《西遊記》故事轉化為寓教於樂的任務場景，打造「蟠桃園」、「火焰山」、「盤絲洞」三大沉浸式遊戲館。

兩日吸引近千組0至6歲親子家庭到場，現場熱鬧程度宛如小孩版電玩嘉年華。三大主題館依年齡層分區設計，從感統挑戰、動作探索到合作學習，都融入托嬰與幼兒園課程概念。孩子們在「蟠桃園」伸展跳躍、「火焰山」挑戰平衡與速度、「盤絲洞」進行空間追逐與隊友合作，邁開步伐、揮灑汗水，也讓家長看見「遊戲即學習」的日常教育精神。

今年活動也首次集結四大品牌共襄盛舉，除了瀚克寶寶與 PUGO 兒童書包外，國泰產後護理之家、台南晶英酒店也加入合作行列，推出親子體驗、贈品與互動活動；市集攤商更因人潮湧入傳出單日營收達2至4萬元的佳績，顯示活動吸引力不斷攀升。

舞台區氣氛同樣熱度滿點，幼兒園孩子準備的音樂、美語與舞蹈演出獲得家長熱烈掌聲，專業演出團隊與角色遊行讓現場宛如迷你版狂歡節。不少小朋友化身孫悟空、火焰山小妖怪或小蜘蛛仙子，可愛模樣讓爸媽手機記憶體瞬間告急。

德妮幼教機構總經理何彥儒表示，0至6歲是孩子發展的黃金期，透過年度大型活動，期盼讓更多家庭理解遊戲在幼兒教育中的價值，也讓家長實際看見幼教團隊的專業與特色。「德妮嗨派對」已成為台南親子圈固定期待的年度盛典，而今年活動在孩子依依不捨的揮手中圓滿落幕，也象徵台南幼教與親子產業的能量持續成長。

