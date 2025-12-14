大寮重劃區轎車「雨刷殺手」落網！晨運翁犯案被活逮　拒吐動機

▲林園分局埋伏在凌晨逮捕大寮重劃區的雨刷殺手張姓老翁（左 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄大寮區81期重劃區地廣人稀，停車位多，沒想到最近竟出現一名「雨刷殺手」，專門在深夜或凌晨出沒，鎖定停在路旁的自小客車，徒手扯斷雨刷，短短時間內，已經有多輛無辜轎車的後雨刷慘遭毒手，車主氣炸報警，林園分局立刻成立專案小組，天天「地毯式」調閱重劃區周邊監視器，並「守株待兔」埋伏，果然揪出一個嫌疑重大的72歲張姓老翁，將他依法送辦。

上個月30日凌晨4時20分，當時天都還沒亮，埋伏在暗處的警力終於看到目標現身，張姓老翁（住在附近，白天常出來晨運）鬼鬼祟祟地步行經過一輛路邊的自小客車，他一個箭步走上前，伸出老手，「啪嚓」一聲，毫不留情地徒手將車輛後雨刷硬生生扯斷。

此時埋伏多時的員警立刻衝上前，將還來不及反應的張翁當場壓制，當場人贓俱獲，警方立刻依現行犯將他逮捕，並擴大清查他是否就是其他雨刷毀損案的幕後黑手。

張姓老翁被帶回警局後，對於犯案動機始終「打死不開口」，警方問了老半天，他就是不肯講到底為什麼要破壞別人的車，他住附近，又沒有前科或就醫紀錄，單純就是一個老人家，動機實在是讓人摸不著頭緒。

警方表示，由於重劃區停車空間大，隨便車輛都能停，張翁專挑雨刷下手的行為，被質疑根本是「老了又出怪招」、「吃飽沒事幹」的無聊行徑，警詢後，這名「雨刷殺手」被依《毀損罪》移送法辦。